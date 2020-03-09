Гандбольная "Лада" выбыла из борьбы за Кубок ЕГФ

В ответном матче четвертьфинала Кубка ЕГФ в Дании "Лада" проиграла клубу "Оденсе" из одноименного города со счетом 30:34 (16:20) и выбыла из дальнейшей еврокубковой борьбы, сообщает пресс-служба автозаводчанок.
"Оденсе" (Оденсе, Дания) — "Лада" (Тольятти, Россия) — 34:30 (20:16). Оденсе. "Оденсе Идрэтсхаль". Семиметровые: 4/4-5/4. Штраф: 2-6 мин. Судьи: Йовчев, Йончев (Болгария).
"Оденсе": Райнхарт, Хессельдаль; Бекхой, Хагман, Корт — 5, Мэдсен, Баккерюд — 7, Кинтину — 1, Гроот — 2, Ларсен (2 мин.), Эстергорд — 5, Оффендаль — 5/4, Йоргенсен — 1, Хейлунд — 3, Хайндаль — 5.
"Лада": Лагина, Деревень, Михайлюта; Фомина — 3/1, Близнова — 5 (2 мин.), Какмоля, Михайличенко — 3, Шамановская — 6, Никитина — 5, Решетникова — 1 (2 мин.), Голубева, Щербак — 1, Кирдяшева — 6/3, Амельченко (2 мин.), Новоселова.