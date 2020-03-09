Гандбольная "Лада" выбыла из борьбы за Кубок ЕГФ

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В ответном матче четвертьфинала Кубка ЕГФ в Дании "Лада" проиграла клубу "Оденсе" из одноименного города со счетом 30:34 (16:20) и выбыла из дальнейшей еврокубковой борьбы, сообщает пресс-служба автозаводчанок.