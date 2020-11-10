16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В художественном музее откроется выставка современной печатной графики Южной Кореи В Ночь искусств музей Эльдара Рязанова покажет лекторий о кино Литературный музей превратится в "Пугающую усадьбу" Третьяковская галерея привезет в Самару выставку "Передвижники: образ эпохи" Стала известна образовательная программа Третьяковки в Самаре

Музеи и выставки Культура

В художественном музее откроется выставка современной печатной графики Южной Кореи

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 11 ноября, в Самарском областном художественном музее откроется выставка "Многоголосие: современная печатная графика Южной Кореи", организованная в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.

На выставке представят произведения 32 мастеров разных поколений, демонстрирующие широкий спектр художественных направлений в этом виде искусства, начиная с конца 1950-х годов.

Авторы работ — художники-графики, завоевавшие признание не только на родине, но и за рубежом. Состав выставки сформирован президентом Ассоциации корейской современной печатной графики профессором Лим Ёнгилем вместе с вице-президентами этого творческого объединения, известными мастерами эстампа Ли Джонханом и Чон Хонджо. Большинство участников выставки представят работы в России впервые.

Господство в южнокорейском искусстве XXI столетия постмодернистского плюрализма получило отражение в стилистическом, жанровом, тематическом разнообразии представленных работ.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6