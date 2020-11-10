В художественном музее откроется выставка современной печатной графики Южной Кореи

В среду, 11 ноября, в Самарском областном художественном музее откроется выставка "Многоголосие: современная печатная графика Южной Кореи", организованная в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.

На выставке представят произведения 32 мастеров разных поколений, демонстрирующие широкий спектр художественных направлений в этом виде искусства, начиная с конца 1950-х годов.

Авторы работ — художники-графики, завоевавшие признание не только на родине, но и за рубежом. Состав выставки сформирован президентом Ассоциации корейской современной печатной графики профессором Лим Ёнгилем вместе с вице-президентами этого творческого объединения, известными мастерами эстампа Ли Джонханом и Чон Хонджо. Большинство участников выставки представят работы в России впервые.

Господство в южнокорейском искусстве XXI столетия постмодернистского плюрализма получило отражение в стилистическом, жанровом, тематическом разнообразии представленных работ.