Ботанический сад закроют для посещений с 1 декабря

Самарский Ботанический сад закроется на зиму с 1 декабря, сообщает пресс-служба Самарского университета.

А уже с 6 ноября в связи с сокращением светового дня и проведением сезонных работ по подготовке растительных коллекций к зиме режим свободного посещения ботсада меняется сократился на один час. В понедельник, вторник, четверг и пятницу свободное посещение дендрария возможно с 10:00 до 17:00, среда — санитарный день, суббота и воскресенье — выходные.

В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией посещение оранжереи и проведение экскурсий временно невозможно.