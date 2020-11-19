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Общество

Ботанический сад закроют для посещений с 1 декабря

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Ботанический сад закроется на зиму с 1 декабря, сообщает пресс-служба Самарского университета.

А уже с 6 ноября в связи с сокращением светового дня и проведением сезонных работ по подготовке растительных коллекций к зиме режим свободного посещения ботсада меняется сократился на один час. В понедельник, вторник, четверг и пятницу свободное посещение дендрария возможно с 10:00 до 17:00, среда — санитарный день, суббота и воскресенье — выходные.

В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией посещение оранжереи и проведение экскурсий временно невозможно.

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