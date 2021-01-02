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Олимпийские Спорт

Самарцы выиграли Новогодний турнир по боксу в Бугуруслане

БУГУРУСЛАН. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Бугуруслане прошли одни из главных соревнований — Новогодний турнир по боксу. Силой померились более 70 спортсменов из Самары, Бугуруслана, Бузулука, Новокуйбышевска, сел Асекеево, Завьяловка.

Юные боксеры спортивной школы самарского филиала ЦСКА не просто поучаствовали в боях, но и привезли домой три медали.

В весовой категории 40 кг второе место занял Матвей Подоплелов. В подгруппе "старшие юноши" первое место выиграл воспитанник спортшколы Данил Тарасов (54 кг). В этой же подгруппе в весе 66 кг лучшим стал Егор Борисов. По итогам соревнований Егор был признан "Лучшим боксером турнира".

По словам наставника юных атлетов, тренера по направлению "бокс" спортивной школы ЦСКА (Самара) Вениамина Жигалина, ребята выступили достойно и провели большинство поединков с явным преимуществом.

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