Охранник, застреливший мужчину в самарском пос. Мехзавод, получил девять лет колонии

Красноглинский райсуд Самары вынес приговор местному жителю Владимиру Голубкову, которого признали виновным в убийстве.

Напомним, 19 января 2020 г., примерно в 14:00, Голубков на улице около частного дома в массиве Березовая Аллея пос. Мехзавод несколько раз выстрелил из оружия "Сайга-410" в 36-летнего мужчину. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Потерпевший приехал к дому, где жили его ребенок и бывшая жена и поссорился Голубковым, который являлся охранником.

Суд приговорил стрелка к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.