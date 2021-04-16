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Суды Происшествия

Охранник, застреливший мужчину в самарском пос. Мехзавод, получил девять лет колонии

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноглинский райсуд Самары вынес приговор местному жителю Владимиру Голубкову, которого признали виновным в убийстве.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, 19 января 2020 г., примерно в 14:00, Голубков на улице около частного дома в массиве Березовая Аллея пос. Мехзавод несколько раз выстрелил из оружия "Сайга-410" в 36-летнего мужчину. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Потерпевший приехал к дому, где жили его ребенок и бывшая жена и поссорился Голубковым, который являлся охранником.

Суд приговорил стрелка к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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