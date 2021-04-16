Охранник, застреливший мужчину в самарском пос. Мехзавод, получил девять лет колонии

Красноглинский райсуд Самары вынес приговор местному жителю Владимиру Голубкову, которого признали виновным в убийстве.
Напомним, 19 января 2020 г., примерно в 14:00, Голубков на улице около частного дома в массиве Березовая Аллея пос. Мехзавод несколько раз выстрелил из оружия "Сайга-410" в 36-летнего мужчину. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Потерпевший приехал к дому, где жили его ребенок и бывшая жена и поссорился Голубковым, который являлся охранником.
Суд приговорил стрелка к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.