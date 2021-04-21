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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Стамбуле

СТАМБУЛ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле, пишет championat.com.

На старте соревнований Касаткина в двух сетах разобралась с хорватской теннисисткой Терезой Мрдежа со счетом 6:1, 6:0. Россиянка провела на корте менее часа — 58 минут.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — ни одного эйса, 2 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем раунде соревнований Касаткиной предстоит сразиться с украинкой Мартой Костюк.

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге Анастасии Потаповой. Она обыграла самарчанку со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Потапова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 11 из 18 брейк-пойнтов. На счету Павлюченковой — 2 эйса, 15 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 17.

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Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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И где это всё?????!!?????

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детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

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