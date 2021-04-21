Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле, пишет championat.com.

На старте соревнований Касаткина в двух сетах разобралась с хорватской теннисисткой Терезой Мрдежа со счетом 6:1, 6:0. Россиянка провела на корте менее часа — 58 минут.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — ни одного эйса, 2 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем раунде соревнований Касаткиной предстоит сразиться с украинкой Мартой Костюк.

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге Анастасии Потаповой. Она обыграла самарчанку со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Потапова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 11 из 18 брейк-пойнтов. На счету Павлюченковой — 2 эйса, 15 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 17.