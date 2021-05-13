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Молодежная политика Общество

Областной минтруд увеличил финансирование на трудоустройство подростков

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области привлекло дополнительное финансирование на организацию занятости подростков, на эти цели выделено 7,5 млн рублей. По данным на 13 мая, временно трудоустроено будет 6676 человек.

Фото: http://kamrating.ru

Вопросы трудоустройства подростков, профориентации школьников, поддержки молодых специалистов являются важными направлениями Стратегии лидерства, сформированной жителями по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал социальную значимость данных мероприятий, поскольку их реализация позволяет приобщить молодых людей к общественно-полезному труду, получить трудовые навыки, оградить их от негативного влияния общественной среды.

По состоянию на 11 мая работает 741 подросток. Основной этап трудоустройства несовершеннолетних граждан начинается с июня, в период летних каникул.

Особое внимание уделяется занятости тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации (неполные, малообеспеченные, многодетные семьи, подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и т.д.). Всего трудоустроены на временные рабочие места 126 таких подростков.

В 2021 году, с учетом опыта прошлого года и эпидемиологической ситуации в регионе, продолжится работа по временному трудоустройству подростков в дистанционном формате.

В период временного трудоустройства несовершеннолетним гражданам выплачивается заработная плата не ниже МРОТ в месяц, а также материальная поддержка со стороны службы занятости в размере 2250 руб. в месяц, пропорционально периоду трудоустройства.

Подростки от 14 до 17 лет включительно могут стать помощниками специалиста, садовника, вожатого, воспитателя, работниками по документообороту, рабочими по благоустройству, ассистентами специалиста по работе с молодежью.

Для содействия в трудоустройстве необходимо обратиться в центр занятости населения, где в целях выбора места трудоустройства предлагается получить профориентационные услуги.

При трудоустройстве работодатель требует представление следующего пакета документов:

  • паспорт (оригинал и копия);
  • медицинская справка (форма 086-У);
  • справка об отсутствии/наличии судимости работника;
  • справка с места учебы (оригинал и копия);
  • заявление от одного из родителей (если работнику 14-15 лет);
  • согласие органов опеки и попечительства вашего района (если работнику 14-15 лет);
  • копия реквизитов карты (может оформляться у работодателя);
  • трудовая книжка (при наличии, может оформляться у работодателя);
  • страховое пенсионное свидетельство (оригинал и копия);
  • ИНН (оригинал и копия).

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Последние комментарии

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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