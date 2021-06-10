Осудили вторую воспитательницу самарского Дома ребенка, выкидывавшую детей из коляски

В Самаре суд вынес приговор бывшему воспитателю Дома ребенка "Солнышко" Елене Михляевой, которую признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, 1 июля 2020 г. Михляева в беседке на территории учреждения выронила двухлетнего ребенка из детской коляски.

Суд назначил бывшей воспитательнице штраф 35 тыс. руб. в доход государства, а также на полтора года лишил ее права заниматься педагогической деятельностью.

Ранее, в конце апреля, в Самаре осудили другую участницу этого инцидента, экс-воспитательницу Людмилу Шишкину.