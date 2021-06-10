Осудили вторую воспитательницу самарского Дома ребенка, выкидывавшую детей из коляски

В Самаре суд вынес приговор бывшему воспитателю Дома ребенка "Солнышко" Елене Михляевой, которую признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Напомним, 1 июля 2020 г. Михляева в беседке на территории учреждения выронила двухлетнего ребенка из детской коляски.
Суд назначил бывшей воспитательнице штраф 35 тыс. руб. в доход государства, а также на полтора года лишил ее права заниматься педагогической деятельностью.
Ранее, в конце апреля, в Самаре осудили другую участницу этого инцидента, экс-воспитательницу Людмилу Шишкину.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.