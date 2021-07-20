При тушении пожара на ул. Вольной в Самаре обнаружили тело мужчины

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Во вторник, 20 июля, около 6:00, начался пожар на ул. Вольной, 28 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.