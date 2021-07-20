При тушении пожара на ул. Вольной в Самаре обнаружили тело мужчины

Во вторник, 20 июля, около 6:00, начался пожар на ул. Вольной, 28 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Горел частный дом на площади 90 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 28 человек.
При тушении возгорания было обнаружено тело 68-летнего мужчины. Причину гибели человека устанавливают.
Также выясняют обстоятельства возгорания и размер причиненного ущерба. Предварительной причиной пожара в региональном ГУ МЧС называют аварийный режим электропроводки.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся