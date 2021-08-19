Вера Рабинович обжалует приговор в Шестом кассационном суде

В Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре поступили кассационные жалобы на приговор Октябрьского райсуда, вынесенный экс-начальнице контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Вере Рабинович. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Рабинович и ее предполагаемых посредников задержали в середине декабря 2018 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, полковник договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заявлению в отношении бенефициара группы "Реметалл" Андрея Кичаева.

В отношении задержанных возбуждено дело по статье о взяточничестве. Защита Рабинович пыталась добиться переквалификации на более мягкую статью о мошенничестве, утверждая, что женщина в силу служебного положения не могла выполнить взятые на себя обязательства. Якобы взяткодатель заблуждался насчет возможностей Рабинович, а она его не разубедила.

11 августа 2020 г. суд признал Веру Рабинович виновной в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии общего режима, лишил звания полковника и права занимать должности в государственных структурах в течение пяти лет. Посредники - Жанна Назарова и Виталий Прокофьев - получили семь лет общего режима и четыре года колонии строгого режима, соответственно.

11 февраля 2021 г. Самарский областной суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда.

4 августа в Шестой кассационной суд поступили кассационные жалобы на вступивший в силу приговор от трех адвокатов и самой Веры Рабинович.