Вера Рабинович не смогла добиться смягчения приговора

Самарский областной суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда Самары в отношении экс-начальника контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веры Рабинович.

Так, в августе 2020 г. суд признал ее виновной в получении взятки в особо крупном размере, лишил звания полковника и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Посредникам Жанне Назаровой и Виталию Прокофьеву суд выбрал наказание в виде семи и четырех лет колонии, соответственно.

Напомним, Вера Рабинович была задержана сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года. По версии следствия, она договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке в 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заявлению на бенефициара группы "Реметалл" Андрея Кичаева.

Уголовное дело возбудили по факту получения взятки, однако защита обвиняемой настаивала на квалификации ее действий как мошенничества (более мягкая статья УК РФ) и заявляла, что Вера Рабинович в силу служебного положения не могла исполнить обещанное.

Однако суд все же посчитал действия Веры Рабинович взяткой. Доказать обратное и добиться снижения срока лишения свободы для обвиняемой ее адвокат как раз пытался и в апелляции. Ранее он подчеркивал, что Вера Рабинович признала фактические обстоятельства совершенного ею мошенничества, "что, согласно мнению Верховного Суда, приравнивается к явке с повинной". Однако приговор был оставлен в силе в отношении всех троих обвиняемых.