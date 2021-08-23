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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: Главное - отстоять Борское

БОРСКОЕ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 августа, губернатор Дмитрий Азаров выехал на место крупного пожара в Борском районе, где провел оперативное совещание и пообщался со спасателями, задействованными в тушении пожара.

Фото: samregion.ru

"Сегодня в первой половине дня нам удалось уменьшить площадь активного пожара на пять гектаров - с 20 до 15 гектаров на территории национального парка. Сейчас мы снова наблюдаем усиление ветра, в результате чего возникли очаги горения на тех участках, которые вчера нами были ликвидированы. Были зафиксированы 15 новых очагов. Так, возникли возгорания вдоль дороги, ведущей к Немчанке, где вчера прошел пожар в период сильной ветровой нагрузки", - доложил об обстановке на текущий момент начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Как сообщил Олег Бойко, по-прежнему наибольшая угроза сохраняется для населенного пункта Борское, отметив, что сейчас начинается самое тревожное время, когда температура падает, а ветер усиливается.

Чтобы предотвратить распространение пожара и переход его на населенный пункт, по поручению губернатора до 100 метров была увеличена ширина опашки. Губернатор поручил не прекращать работу по увеличению ширины опашки, отметив, что при штормовых порывах ветра и высоких температурах огонь легко преодолевает препятствия.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области заверил, что работа будет продолжена, а для защиты села так же, как и вчера, будет выставлен личный состав.

Дмитрий Азаров встретился со спасателями, вставшими на защиту села, человеческих жизней, жилищ и лесных массивов.

"Бойцы, хочу вас поблагодарить за то важное дело, которое вы делаете. Понятно, что угроза еще не миновала. Постараемся обеспечить без сбоев поставку топлива, воды и продуктов питания. Надежда вся на вас. Угроза населенным пунктам крайне велика при такой погоде. Вчера мы с вами при штормовом ветре это почувствовали в полной мере. Надо отстоять населенные пункты и в кратчайшие сроки добиться локализации пожара, а в дальнейшем и полной его ликвидации. Есть все силы и средства, стянули сюда дополнительные группировки. Завтра уже ожидаем самолет Бе-200. Только переговорил с начальником штаба Центрального округа. Главное - отстоять село. Дальше уже, уверен, мы справимся с пожаром", - обратился губернатор к личному составу МЧС и военнослужащим, прибывшим на ликвидацию пожара.

Напомним, крупный пожар в Борском районе начался 21 августа с пала травы около с. Гвардейцы. Выгорела часть села. Затем огонь перекинулся на лес и дошел до с. Немчанка. Общая площадь, пройденная огнем, оценивается в 5 тыс. га.

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