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Пожары Происшествия

Площадь, пройденная огнем при пожаре в Борском районе, составила 5 тыс. га

БОРСКОЕ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 августа, стало известно, что площадь активного горения на территории Национального парка "Бузулукский Бор" составляет 100 га. Площадь пройденная огнем, составила около 5 тыс. га, об этом в 3:37 сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

По данным чрезвычайного ведомства, для тушения привлечено три пожарных поезда. Авиацией МЧС России совершено 16 сбросов общим объемом порядка 300 тонны воды.

В результате сильного ветра и высоких температур произошел переход огня на село Немчанка, огнем уничтожено 16 строений, в том числе восемь жилых домов.

Два человека эвакуированы в ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" (это маломобильные граждане, они не пострадали) и 38 человек убыли к родственникам на личном транспорте.

Для тушения пожара привлекается более 600 человек и порядка 150 единиц техники.

Напомним, пожар начался с пала травы около с. Гвардейцы. Выгорела часть села. Затем огонь перекинулся на лес.

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