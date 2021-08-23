Площадь, пройденная огнем при пожаре в Борском районе, составила 5 тыс. га

В понедельник, 23 августа, стало известно, что площадь активного горения на территории Национального парка "Бузулукский Бор" составляет 100 га. Площадь пройденная огнем, составила около 5 тыс. га, об этом в 3:37 сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайного ведомства, для тушения привлечено три пожарных поезда. Авиацией МЧС России совершено 16 сбросов общим объемом порядка 300 тонны воды.
В результате сильного ветра и высоких температур произошел переход огня на село Немчанка, огнем уничтожено 16 строений, в том числе восемь жилых домов.
Два человека эвакуированы в ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" (это маломобильные граждане, они не пострадали) и 38 человек убыли к родственникам на личном транспорте.
Для тушения пожара привлекается более 600 человек и порядка 150 единиц техники.
Напомним, пожар начался с пала травы около с. Гвардейцы. Выгорела часть села. Затем огонь перекинулся на лес.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся