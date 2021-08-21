В с. Гвардейцы Борского района 95 человек тушат 6 жилых домов и 8 дач, есть пострадавшие

В субботу, 21 августа, в 12:11 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о переходе огня несанкционированного пала сухой растительности площадью 0,5 га на жилые дома в селе Гвардейцы Борского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 3". К борьбе с огнем привлечены 95 человек, которые используют 37 единиц техники.

По данным регионального управления МЧС России, на месте происшествия горят 14 строений — шесть частных жилых домов и восемь дачных строений.

В 14:33 пожар удалось локализовать на площади 750 кв. м. В процессе тушения эвакуировано 2 человека, один из них госпитализирован.

"Пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры для прекращения дальнейшего распространения пожара", — отметили в ГУ МЧС России по Самарской области.