В с. Гвардейцы Борского района 95 человек тушат 6 жилых домов и 8 дач, есть пострадавшие

В субботу, 21 августа, в 12:11 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о переходе огня несанкционированного пала сухой растительности площадью 0,5 га на жилые дома в селе Гвардейцы Борского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 3". К борьбе с огнем привлечены 95 человек, которые используют 37 единиц техники.
По данным регионального управления МЧС России, на месте происшествия горят 14 строений — шесть частных жилых домов и восемь дачных строений.
В 14:33 пожар удалось локализовать на площади 750 кв. м. В процессе тушения эвакуировано 2 человека, один из них госпитализирован.
"Пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры для прекращения дальнейшего распространения пожара", — отметили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся