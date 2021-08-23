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Пожары Происшествия

Из-за пожара в Бузулукском бору произошла задержка в движении пассажирских поездов на Москву и Оренбург

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 августа, в 14:33 в связи с пожаром в полосе отвода ЮУЖД на перегоне Неприк - Заливная временно остановлено движение поездов, об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

В связи с этим задержаны пассажирские поезда дальнего следования №138 сообщением Москва - Оренбург, №132 сообщением Москва - Орск, №137 сообщением Оренбург - Москва.

В итоге, по данным пресс-службы ЮУЖД, пассажирский поезд №138 Москва - Оренбург отправился со станции Заливная в 19:28 с задержкой 4 часа 21 минуту, поезд №132 Москва - Орск отправился со станции Богатое в 19:23 с задержкой 3 часа 06 минут, поезд №137 Оренбург - Москва отправился со станции Неприк в 20:02 с задержкой 3 часа 15 минут.

Пригородный поезд №6748 сообщением Кинель - Колтубанка отправился со станции Богатое в 19:50 с задержкой 1 час 13 минут.

Также в пресс-службе ЮУЖД сообщают, что на помощь пожарным расчетам МЧС привлечены пожарные поезда со станций Самара, Кинель (Куйбышевская железная дорога) и Красногвардеец (Южно-Уральская железная дорога).

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