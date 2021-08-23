Из-за пожара в Бузулукском бору произошла задержка в движении пассажирских поездов на Москву и Оренбург

В воскресенье, 22 августа, в 14:33 в связи с пожаром в полосе отвода ЮУЖД на перегоне Неприк - Заливная временно остановлено движение поездов, об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
В связи с этим задержаны пассажирские поезда дальнего следования №138 сообщением Москва - Оренбург, №132 сообщением Москва - Орск, №137 сообщением Оренбург - Москва.
В итоге, по данным пресс-службы ЮУЖД, пассажирский поезд №138 Москва - Оренбург отправился со станции Заливная в 19:28 с задержкой 4 часа 21 минуту, поезд №132 Москва - Орск отправился со станции Богатое в 19:23 с задержкой 3 часа 06 минут, поезд №137 Оренбург - Москва отправился со станции Неприк в 20:02 с задержкой 3 часа 15 минут.
Пригородный поезд №6748 сообщением Кинель - Колтубанка отправился со станции Богатое в 19:50 с задержкой 1 час 13 минут.
Также в пресс-службе ЮУЖД сообщают, что на помощь пожарным расчетам МЧС привлечены пожарные поезда со станций Самара, Кинель (Куйбышевская железная дорога) и Красногвардеец (Южно-Уральская железная дорога).
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся