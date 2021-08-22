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Пожары Происшествия

Борьба с огнем в Борском районе продолжается, на помощь пожарным пришли военные

БОРСКОЕ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 августа, в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка Борского района огнём уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения, погибших и пострадавших нет. На помощь пожарным пришли военные — сейчас в тушении принимают участие 114 человек от 2-й гвардейской общевойсковой армии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как поясняют в чрезвычайном ведомстве, группировка сил и средств задействованных для тушения лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов в Борском районе, составляет 586 человек, привлечено 130 единиц техники.
На месте пожаров авиацией МЧС России сброшено более 250 тонн воды.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс, в тушении пожаров на помощь сотрудниками МЧС пришли военные. Так сейчас в тушении принимают участие 114 человек от 2-й гвардейской общевойсковой армии.
Также в ГУ МЧС уточнили, что площадь активного горения в Борском районе по-прежнему составляет 100 Га.
Ликвидация пожаров продолжается, ситуация находится особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области

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