Борьба с огнем в Борском районе продолжается, на помощь пожарным пришли военные

В воскресенье, 22 августа, в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка Борского района огнём уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения, погибших и пострадавших нет. На помощь пожарным пришли военные — сейчас в тушении принимают участие 114 человек от 2-й гвардейской общевойсковой армии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Как поясняют в чрезвычайном ведомстве, группировка сил и средств задействованных для тушения лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов в Борском районе, составляет 586 человек, привлечено 130 единиц техники.
На месте пожаров авиацией МЧС России сброшено более 250 тонн воды.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс, в тушении пожаров на помощь сотрудниками МЧС пришли военные. Так сейчас в тушении принимают участие 114 человек от 2-й гвардейской общевойсковой армии.
Также в ГУ МЧС уточнили, что площадь активного горения в Борском районе по-прежнему составляет 100 Га.
Ликвидация пожаров продолжается, ситуация находится особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся