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Олимпийские Спорт

В Самаре пройдут международные соревнования по триатлону

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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3-4 сентября город во второй раз примет Ironstar Samara. В программе триатлонного уикенда - гонки на олимпийской дистанции и 113, заплыв на открытой воде Swimstar, женский забег Ironlady и детский Starkids.

Фото: предоставлено автором

В первый день мероприятия стартуют женский забег на 5 км по одной из самых красивых набережных реки Волги и детский. А в субботу пройдут соревнования по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег), а также заплыв на открытой воде (дистанция - 1,852 км).

Старт плавательному этапу будет дан с корабля. Участникам предстоит плыть по течению, это добавит гонке динамики. Велоэтап пройдет по центральным улицам Самары, а это значит мимо ее главных символов и достопримечательностей. По пути атлеты увидят старейший в России пивоваренный завод, Речной порт, площадь Славы, знаменитую стелу "Ладья", ракету-носитель "Союз" (ведь именно здесь конструировались ракеты, которые отправили в космос всех советских и российских космонавтов), и другие знаковые места. Беговой этап - плоский и скоростной вдоль набережной Волги с фантастически красивыми видами.

Соревнования Ironstar Samara 2021 пройдут с полным соблюдением антиковидных мер. Для получения стартового пакета всем участникам (заплыва Swimstar, женского забега Ironlady, а также гонки по триатлону Ironstar), помимо основного пакета документов (паспорт, медицинская справка-допуск, страховой полис, расписка об ответственности), необходимо представить оригинал одного из следующих документов:

  • Сертификат о прохождении полной вакцинации от COVID-19.
  • Отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 72 часов).
  • Официальное подтверждение того, что вы переболели COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

Вход на ЭКСПО будет осуществляться только при наличии защитной маски. Также при получении стартового пакета будет организован контроль температуры. Участники с температурой более 37,2° к соревнованию допущены не будут.

IRONSTAR - крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону, которые проходят в уникальных локациях страны. IRONSTAR создан для продвижения активного и здорового образа жизни в России. Объединяет профессионалов и любителей циклических видов спорта. В рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями. Каждое мероприятие IRONSTAR - это настоящий праздник спорта для участников соревнований, их болельщиков, жителей и гостей города, в котором оно проводится.

Цель IRONSTAR - создать эффективную модель для развития любительского спорта, в которой государство, региональные и муниципальные власти, общественные организации, спортивные клубы могут работать вместе, улучшать качество мероприятий и создавать положительный экономический эффект в местах проведения соревнований.

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Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

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