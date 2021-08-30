В Самаре пройдут международные соревнования по триатлону

3-4 сентября город во второй раз примет Ironstar Samara. В программе триатлонного уикенда - гонки на олимпийской дистанции и 113, заплыв на открытой воде Swimstar, женский забег Ironlady и детский Starkids.

В первый день мероприятия стартуют женский забег на 5 км по одной из самых красивых набережных реки Волги и детский. А в субботу пройдут соревнования по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег), а также заплыв на открытой воде (дистанция - 1,852 км).

Старт плавательному этапу будет дан с корабля. Участникам предстоит плыть по течению, это добавит гонке динамики. Велоэтап пройдет по центральным улицам Самары, а это значит мимо ее главных символов и достопримечательностей. По пути атлеты увидят старейший в России пивоваренный завод, Речной порт, площадь Славы, знаменитую стелу "Ладья", ракету-носитель "Союз" (ведь именно здесь конструировались ракеты, которые отправили в космос всех советских и российских космонавтов), и другие знаковые места. Беговой этап - плоский и скоростной вдоль набережной Волги с фантастически красивыми видами.

Соревнования Ironstar Samara 2021 пройдут с полным соблюдением антиковидных мер. Для получения стартового пакета всем участникам (заплыва Swimstar, женского забега Ironlady, а также гонки по триатлону Ironstar), помимо основного пакета документов (паспорт, медицинская справка-допуск, страховой полис, расписка об ответственности), необходимо представить оригинал одного из следующих документов:

Сертификат о прохождении полной вакцинации от COVID-19.

Отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 72 часов).

Официальное подтверждение того, что вы переболели COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

Вход на ЭКСПО будет осуществляться только при наличии защитной маски. Также при получении стартового пакета будет организован контроль температуры. Участники с температурой более 37,2° к соревнованию допущены не будут.