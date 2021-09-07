При поддержке АО "ННК" в новокуйбышевской школе № 19 открылся музей А.С. Федотовой

Новокуйбышевская нефтехимическая компания ведет активное сотрудничество с образовательными учреждениями города — к началу учебного года, при содействии завода, в школах Новокуйбышевска были открыты музей и тематическая экспозиция "Сделано и нефти".

"Жизнь как стремление"

Такое название получил музей в школе № 19, которая с 2018 года носит имя А. С. Федотовой. Анна Федотова — первый директор АО "ННК", Героя социалистического труда, почетный гражданин Новокуйбышевска. Именно ее жизненному и трудовому пути посвящен школьный музей. В экспозиции представлены копии документов, фотографий, писем, связанных с биографией Анны Сергеевны, историей строительства завода, а также материалы о современности предприятия. На средства АО "ННК" были приобретены музейная мебель и современное мультимедийное выставочное оборудование.

Планируется, что в будущем экспозиция будет доступна к посещению учащимися не только школы № 19, но и воспитанниками других образовательных учреждений города.

Акция "Готовимся к школе"

Также помощь в подготовке к новому учебному году от сотрудников АО "ННК" получили дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В канун Дня знаний в компании завершилась благотворительная акция "Готовимся к школе", в ходе которой сотрудники предприятия собирали одежду, спортивный инвентарь, школьные принадлежности. Собранные вещи нефтехимики передали в храм Воскресения Христова в селе Воскресенка, а также в Чапаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.