При поддержке АО "ННК" в новокуйбышевской школе № 19 открылся музей А.С. Федотовой

Новокуйбышевская нефтехимическая компания ведет активное сотрудничество с образовательными учреждениями города — к началу учебного года, при содействии завода, в школах Новокуйбышевска были открыты музей и тематическая экспозиция "Сделано и нефти".
"Жизнь как стремление"
Такое название получил музей в школе № 19, которая с 2018 года носит имя А. С. Федотовой. Анна Федотова — первый директор АО "ННК", Героя социалистического труда, почетный гражданин Новокуйбышевска. Именно ее жизненному и трудовому пути посвящен школьный музей. В экспозиции представлены копии документов, фотографий, писем, связанных с биографией Анны Сергеевны, историей строительства завода, а также материалы о современности предприятия. На средства АО "ННК" были приобретены музейная мебель и современное мультимедийное выставочное оборудование.
Планируется, что в будущем экспозиция будет доступна к посещению учащимися не только школы № 19, но и воспитанниками других образовательных учреждений города.
Акция "Готовимся к школе"
Также помощь в подготовке к новому учебному году от сотрудников АО "ННК" получили дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В канун Дня знаний в компании завершилась благотворительная акция "Готовимся к школе", в ходе которой сотрудники предприятия собирали одежду, спортивный инвентарь, школьные принадлежности. Собранные вещи нефтехимики передали в храм Воскресения Христова в селе Воскресенка, а также в Чапаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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