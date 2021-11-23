В Самаре состоится дискуссионная панель "Билет в будущее"

В четверг, 25 ноября, в 11:00 в историческом парке "Россия - Моя история" состоится дискуссионная панель "Билет в будущее".

Напомним, в октябре текущего года во всех регионах страны стартовал Всероссийский проект по профориентации школьников "Билет в будущее". Проект направлен на формирование осознанности и готовности школьников 6-11 классов к профессиональному самоопределению и реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года.

В прошлом сезоне от Самарской области на платформе проекта зарегистрировалось более 54 тыс. ребят. Школьники посетили свыше 21 тыс. практических мероприятий, которые проходили как в очном, так и в онлайн-форматах. Из них в Самарской области проведено было более 5 тыс. профессиональных проб по 74 компетенциям на базе 62 площадок.

"Билет в будущее" позволяет познакомить школьников с инфраструктурой образовательных организаций, в том числе колледжей, вузов и кванториумов. Для эффективной реализации проекта "Билет в будущее" в 2021 году была разработана многофункциональная онлайн-платформа.

Также в 2021 году появился новый уникальный формат практических мероприятий. В 23 субъектах Российской Федерации на базе исторических парков "Россия - моя история" функционируют мультимедийные выставки-практикумы "Лаборатория будущего", которые в интерактивной форме знакомят школьников с рынком труда, с различными отраслями и профессиями.

"По нашим исследованиям, 90% выпускников школ выбирают профессию, исходя из своих желаний, интересов, меньше - из собственных способностей. С начала нового учебного года более 600 тыс. школьников по всей России абсолютно бесплатно прошли профориентационные диагностики и профессиональные пробы на платформе bvbinfo.ru, попробовали себя в нескольких профессиях. Значительна доля среди них и школьников Самарской области. Безусловно, основную роль в процессе профессионального самоопределения молодежи играет предложение рынка труда, сформированное в регионе. Мы надеемся, что модель профориентационной работы Самарской области в рамках проекта "Билет в Будущее" поможет сформировать эффективные практики и другим регионам", - говорит член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Билет в будущее" Иван Есин.

О новациях работы проекта 2021 года, о приоритетных для Самарского региона профессиях, о векторах развития производственной базы региона, о создании условий для поддержки талантливых начинаний и о других гранях профориентации школьников пойдет речь на дискуссионной панели.

Итогом мероприятия станет документ, регулирующий взаимодействие всех участников проекта "Билет в будущее", заинтересованных в реализации на территории Самарской области мероприятий, которые помогут повысить эффективность национальных проектов. Также будет проработана дорожная карта по созданию условий для поддержки инноваций, рассказывающих о существующих профессиях и их перспективах, повышению доступности знаний о новых формах ранней профессиональной ориентации.

"Мы понимаем важность задачи ранней профориентации и, как следствие, интересной работы с точки зрения как уровня доходов, так и возможностей самореализации. Запланированное мероприятие - реальный диалог на благо общества", - считает член комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия ОПРФ Павел Покровский.