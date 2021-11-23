В Самаре состоится дискуссионная панель "Билет в будущее"

В четверг, 25 ноября, в 11:00 в историческом парке "Россия - Моя история" состоится дискуссионная панель "Билет в будущее".
Напомним, в октябре текущего года во всех регионах страны стартовал Всероссийский проект по профориентации школьников "Билет в будущее". Проект направлен на формирование осознанности и готовности школьников 6-11 классов к профессиональному самоопределению и реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года.
В прошлом сезоне от Самарской области на платформе проекта зарегистрировалось более 54 тыс. ребят. Школьники посетили свыше 21 тыс. практических мероприятий, которые проходили как в очном, так и в онлайн-форматах. Из них в Самарской области проведено было более 5 тыс. профессиональных проб по 74 компетенциям на базе 62 площадок.
"Билет в будущее" позволяет познакомить школьников с инфраструктурой образовательных организаций, в том числе колледжей, вузов и кванториумов. Для эффективной реализации проекта "Билет в будущее" в 2021 году была разработана многофункциональная онлайн-платформа.
Также в 2021 году появился новый уникальный формат практических мероприятий. В 23 субъектах Российской Федерации на базе исторических парков "Россия - моя история" функционируют мультимедийные выставки-практикумы "Лаборатория будущего", которые в интерактивной форме знакомят школьников с рынком труда, с различными отраслями и профессиями.
"По нашим исследованиям, 90% выпускников школ выбирают профессию, исходя из своих желаний, интересов, меньше - из собственных способностей. С начала нового учебного года более 600 тыс. школьников по всей России абсолютно бесплатно прошли профориентационные диагностики и профессиональные пробы на платформе bvbinfo.ru, попробовали себя в нескольких профессиях. Значительна доля среди них и школьников Самарской области. Безусловно, основную роль в процессе профессионального самоопределения молодежи играет предложение рынка труда, сформированное в регионе. Мы надеемся, что модель профориентационной работы Самарской области в рамках проекта "Билет в Будущее" поможет сформировать эффективные практики и другим регионам", - говорит член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Билет в будущее" Иван Есин.
О новациях работы проекта 2021 года, о приоритетных для Самарского региона профессиях, о векторах развития производственной базы региона, о создании условий для поддержки талантливых начинаний и о других гранях профориентации школьников пойдет речь на дискуссионной панели.
Итогом мероприятия станет документ, регулирующий взаимодействие всех участников проекта "Билет в будущее", заинтересованных в реализации на территории Самарской области мероприятий, которые помогут повысить эффективность национальных проектов. Также будет проработана дорожная карта по созданию условий для поддержки инноваций, рассказывающих о существующих профессиях и их перспективах, повышению доступности знаний о новых формах ранней профессиональной ориентации.
"Мы понимаем важность задачи ранней профориентации и, как следствие, интересной работы с точки зрения как уровня доходов, так и возможностей самореализации. Запланированное мероприятие - реальный диалог на благо общества", - считает член комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия ОПРФ Павел Покровский.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.