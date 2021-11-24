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Сотовая связь Транспорт и связь

Российская молодежь стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в интернете

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис билайн.аналитика проанализировал, как за последний год трансформировались цифровые привычки россиян в возрастных категориях "до 25 лет" и "от 25 до 35 лет". Эксперты выяснили, как изменилась длительность общения по мобильной связи, определили динамику потребления интернет-трафика, а также узнали, какая модель телефона наиболее популярна у молодежи.

Фото: предоставлено пресс-службой "Билайн"

В среднем у людей в возрасте до 35 лет за последний год (с 1 октября 2020 года) длительность звонков выросла на 36,6%, а рост потребления мобильного интернета составил 36,8%. Между тем, звонки по телефону преимущественно выбирают женщины, тогда как мужчины чаще выходят в сеть.

Кроме того, клиенты до 25 лет стали больше пользоваться мобильным интернетом на 49%, а длительность голосовых вызовов увеличилась почти на 74%. Количество звонков больше всего выросло в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. По увеличению длительности разговора лидируют: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Наибольший скачок трафика мобильного интернета среди клиентов в возрасте до 25 лет за последний год зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Казани и Уфе.

Среди людей в возрастной категории от 25 до 35 лет мобильный интернет стал популярнее на 35,5%, в то время как длительность звонков увеличилась на 34,1%. Топ-5 городов по использованию мобильного интернета, длительности и частоте звонков в этой возрастной категории выглядит так же, как и среди тех, кому до 25 лет.

Топ популярных сервисов, на которые люди в возрасте 25–35 лет тратят мобильный интернет-трафик, выглядит так:

  • Веб-браузинг;
  • Приложения Яндекса (карты, такси и проч.);
  • WhatsApp;
  • YouTube;
  • Facebook;
  • Mail.ru;
  • ВКонтакте;
  • TikTok;
  • Одноклассники;
  • Instagram.

Клиенты билайн в возрасте до 25 лет предпочитают следующие интернет-сервисы:

Веб-браузинг;

Приложения Яндекса (карты, такси и проч.);

  • YouTube;
  • WhatsApp;
  • Facebook;
  • ВКонтакте;
  • TikTok;
  • Instagram;
  • Telegram;
  • Google Play.

Стоит отметить, что абоненты билайна на тарифе "Твое решение" могут выбрать объемы пакетов минут и Гб с учетом собственного потребления, а также активировать дополнительные опции, позволяющие еще больше настроить тариф под свои индивидуальные потребности, например, дополнительно подключить безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы, в том числе отдельно на каждый сервис.

Топ-10 самых популярных девайсов среди людей до 35 лет представлен следующими устройствами:

  1. Apple iPhone 11;
  2. Samsung Galaxy A51;
  3. Apple iPhone 7;
  4. Xiaomi Redmi 9A;
  5. Samsung Galaxy A10;
  6. Xiaomi Redmi 9 °C NFC;
  7. Samsung Galaxy A12;
  8. Samsung Galaxy A50;
  9. Xiaomi Redmi 9;
  10. Honor 7A.

Гид потребителя

Последние комментарии

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здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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