Выгода до 75%: в "Черную Пятницу" Билайн предлагает скидки на девайсы и аксессуары

Хотите обновить смартфон или купить подарок? Сейчас самое подходящее время!

До 30 ноября в билайн проходит "Черная Пятница"*. Клиенты оператора могут приобрести тысячи товаров со скидкой до 75% в офисах продаж или оформить покупку дистанционно через интернет-магазин. Также на сайте Билайн представлены удобные тематические коллекции, чтобы можно было легко найти то, что нужно!

В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки распространяются на различные категории — от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать сайте beeline.ru.