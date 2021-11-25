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Выгода до 75%: в "Черную Пятницу" Билайн предлагает скидки на девайсы и аксессуары Российская молодежь стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в Интернете Стримы без сбоев и фильмы онлайн: билайн еще больше "разогнал" интернет Встречайте новый проект Волга Ньюс о цифровых девайсах МегаФон экспериментирует с форматом магазина на колесах

Сотовая связь Транспорт и связь

Выгода до 75%: в "Черную Пятницу" Билайн предлагает скидки на девайсы и аксессуары

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено пресс-службой "Билайн"

Хотите обновить смартфон или купить подарок? Сейчас самое подходящее время!
До 30 ноября в билайн проходит "Черная Пятница"*. Клиенты оператора могут приобрести тысячи товаров со скидкой до 75% в офисах продаж или оформить покупку дистанционно через интернет-магазин. Также на сайте Билайн представлены удобные тематические коллекции, чтобы можно было легко найти то, что нужно!

В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки распространяются на различные категории — от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать сайте beeline.ru.

* Акция действует с 15.11.2021 по 30.11.2021 для физических лиц на территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополя. Цены указаны с учётом НДС. Количество товаров ограничено. Организатор акции — ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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