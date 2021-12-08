Самарчанку осудили за 73 эпизода мошенничества с квартирами в военном городке

Сотрудники УФСБ России по ЦВО установили причастность 36-летней гражданки РФ Евгении Соловых к мошенничествам, от которых пострадали военнослужащие и гражданский персонал военного городка в пос. Рощинский. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По данным ведомства, Соловых представлялась юристом ФГКУ "Западное региональное управление жилищного обеспечения" Минобороны РФ и обещала помочь с приватизацией служебного жилья. Общая сумма ущерба составила 11 млн рублей.
В отношении Соловых возбудили 73 уголовных дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
В августе 2021 г. Волжский райсуд признал женщину виновной по всем 73 эпизодам и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
23 ноября Самарский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу и изменил наказание на пять лет и 10 месяцев лишения свободы.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы