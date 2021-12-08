Самарчанку осудили за 73 эпизода мошенничества с квартирами в военном городке

Сотрудники УФСБ России по ЦВО установили причастность 36-летней гражданки РФ Евгении Соловых к мошенничествам, от которых пострадали военнослужащие и гражданский персонал военного городка в пос. Рощинский. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Соловых представлялась юристом ФГКУ "Западное региональное управление жилищного обеспечения" Минобороны РФ и обещала помочь с приватизацией служебного жилья. Общая сумма ущерба составила 11 млн рублей.

В отношении Соловых возбудили 73 уголовных дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В августе 2021 г. Волжский райсуд признал женщину виновной по всем 73 эпизодам и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

23 ноября Самарский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу и изменил наказание на пять лет и 10 месяцев лишения свободы.