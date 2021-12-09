Дмитрий Азаров: "У нас замечательные студенты, которые каждый год доказывают свое лидерство"

В четверг, 9 декабря, в Самаре в "МТЛ Арене" состоялось подведение итогов областного конкурса "Студент года". В торжественной церемонии награждения юбилейного 10-го конкурса принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2021" проводится с 2012 года. Его главная цель — выявление и поощрение лучших студентов образовательных организаций, студенческих объединений за достижения, направленные на развитие науки, спорта, культуры, творчества, образования, общественной и волонтерской деятельности.

"Студент года" — один из самых престижных конкурсов в студенческой среде региона, с 2015 года он является региональным этапом одноименной российской национальной премии. За 10 лет в областном конкурсе приняли участие более 3000 обучающихся региональных вузов и ссузов. В 2021 году на конкурс было подано 1565 заявок, к отбору допустили 1011 участников.

Это стало абсолютным рекордом заявочной кампании конкурса за 10 лет. Кроме того, установлен рекорд по количеству образовательных организаций — в заочном этапе участвовали представители 80 учреждений. Как и в прошлые годы, участников, прошедших первый этап, ждала презентация перед жюри на очном этапе, который прошел в формате 3-х дневного выезда с насыщенной конкурсной, творческой и образовательной программами.

Ключевым событием выезда стало открытие клуба "Студента года". Инициатива его создания принадлежит победителям прошлых лет, которые стали наставниками для будущих участников конкурса — помогали определяться с номинациями и готовить портфолио, проводили мастер-классы. По итогам очного этапа было определено чуть более 100 номинантов. Имена победителей конкурса "Студент года 2021" объявили сегодня в "МТЛ Арене".

"В прошлом году мы не смогли провести церемонию в таком формате из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. В этом году благодаря вакцинации и вашей ответственности у нас есть возможность собраться всем вместе в этом зале и провести юбилейную десятую церемонию. Рад, что стоял у истоков этого замечательного события — 10 лет назад я как мэр города Самары поддержал конкурс, который позже стал общерегиональным. И я рад, что конкурс успешно развивается на территории региона — в этот раз был установлен рекорд по количеству заявок", — отметил губернатор Дмитрий Азаров, открывая торжественную церемонию.

Глава региона подчеркнул, что среди участников конкурса "Студент года" нет проигравших. "Конкурс призван объединять людей творческих, небезразличных ко всему происходящему. Каждый из вас, кто сделал этот шаг, вышел из зоны комфорта, заявил о своих амбициях — уже чего-то достиг. Каждый из вас имеет достижения в учебе, спорте, научной деятельности, творчестве, общественной жизни. Вы уже все победители, с чем я вас и поздравляю!", — сказал губернатор.

В рамках торжественной церемонии, ведущими которой были самарский радиоведущий Антон Самохвалов и актриса, чемпионка КВН, участница федеральных телепроектов Екатерина Моргунова, премии были вручены по 13 номинациям (10 индивидуальных и 3 командные). Также были отмечены лауреаты в номинации "За верность выбранному пути" — те, кто не стал победителем, но проявил особые успехи в своем направлении деятельности.

"Я был, пожалуй, на всех церемониях награждения конкурса "Студент года", и всегда у меня колоссальные впечатления от атмосферы, эмоций и людей. За 10 лет в конкурсе приняли участие более 3000 человек. Вы — завтрашний день нашей страны. И вы должны это понимать", — обратился к участникам церемонии председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"Сегодня вы публично получаете новый статус — пример для других молодых людей. Это важно и почетно. Желаю вам с гордостью и достоинством нести эту ответственность, быть отличным примером и наставником, успешно работать на благо Самарской губернии и всей России!", — пожелал номинантам Сергей Заика, победитель гран-при конкурса "Студент года 2014".

После объявления победителей по основным номинациям был назван обладатель главного приза — "Гран-при конкурса "Студент года 2021". Его получила студентка Самарского государственного медицинского университета Полина Шацкая. Она автор научных работ в областях общей бионеорганической и биоорганической химии, гистологии и эмбриологии, общественного здоровья и здравоохранения, госпитальной терапии. Сейчас занимается изучением характеристик микроциркуляции у пациентов с COVID-19, а также помогает другим студентам начать путь в научную деятельность. Полина ведет активную волонтерскую деятельность, участвует в работе студенческого научного общества СамГМУ, руководит отделом межвузовского взаимодействия, участвует в программах международного студенческого обмена IFMSA (Международная федерация ассоциаций студентов-медиков). С мая 2020 года Полина Шацкая работает медицинской сестрой в самарской городской больнице № 4, где создано подразделение для оказания помощи пациентам с COVID-19.

"Я надеялась, но не ожидала! Это восторг! Я горжусь, что представляла свой университет и смогла заявить о себе. У меня огромное чувство гордости, что здесь та молодежь, с которой мы будем вместе работать на благо нашего региона!", — сказала после награждения Полина Шацкая.

Победители и лауреаты регионального конкурса получают возможность принять участие в Российской национальной премии "Студент года 2021".

"У нас замечательные студенты, которые каждый год доказывают свое лидерство на самарской земле и далеко за ее пределами. Я очень рад, что будущее нашего региона в руках таких ответственных, талантливых и энергичных рябят. В нашем регионе лучшие студенты в стране! Вы нужны нашей Самарской области!", — отметил Дмитрий Азаров.

Победители конкурса "Студент года 2021"

"Гран-при "Студент года 2021"

Шацкая Полина

Студенческая творческая личность вуза

Юшковец Юлия, Самарский университет государственного управления "МИР"

Студенческая творческая личность ссуза

Уханова Софья, Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова

Доброволец года

Жукова Анастасия, Самарский государственный медицинский университет

Интеллект года

Шацкая Полина, Самарский государственный медицинский университет

Молодой профессионал года

Дикарев Артемий, Поволжский государственный колледж

Студенческий лидер ссуза

Калинин Максим, Самарский энергетический колледж

Студенческий лидер вуза

Чикалкина Диана, Самарский государственный университет путей сообщения

Староста года

Ширяева Анна, Самарский государственный технический университет

Спортсмен года ссуза

Дорошенко Святослав, Тольяттинский химико-технологический колледж

Спортсмен года вуза

Гаврилина Ангелина, Самарский университет

Патриотическое объединение года

СВПО "Сокол СГАУ", Самарский университет

Студенческое СМИ

Объединение "Пульс", пресс-центр факультета физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета

Добровольческое объединение года

Добровольческий студенческий клуб "Творить добро", Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна

За верность выбранному пути (лауреаты):

Кодочикова Анастасия (Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского), Давыдова Мария (Тольяттинский политехнический колледж), Поваляев Егор (Медицинский университет "РЕАВИЗ"), Мальцева Маргарита (Тольяттинский социально-экономический колледж), Марков Марк (Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум им. Смолякова И.И.), Цой Виктория (Самарский государственный экономический университет), Кондратович Ольга (Самарский университет), Грушина Татьяна (Самарский государственный университет путей сообщения), Хлебова Анастасия (Поволжский государственный университет сервис), Артемова Юлия (Сызранский медико-гуманитарный колледж), Тараканова Полина (Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева), Демин Владимир (Алексеевское профессиональное училище), Брусенцев Павел (Поволжский государственный колледж), Афанасов Владимир (Самарский колледж строительства и предпринимательства), Иксанова Эльвира (Сергиевский губернский техникум).