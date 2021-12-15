Сотрудника самарского МП осудили за смерть женщины из-за упавшей наледи

В Самаре суд вынес приговор начальнику участка одного из городских МП, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 28 марта 2021 г. в крыши дома на ул. Металлистов наледь упала на двух женщин, проходивших по тротуару. Одна из них скончалась, а вторая получила травмы средней тяжести.

По версии следствия, сотрудник МП должен был организовать и контролировать очистку крыши от снега, но недобросовестно отнесся к своим обязанностям.

Суд признал сотрудника МП виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей"). Мужчине назначили года ограничения свободы и на год лишили права заниматься производственно-хозяйственной деятельностью, деятельностью по содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного фонда в муниципальных учреждениях.