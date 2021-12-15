Сотрудника самарского МП осудили за смерть женщины из-за упавшей наледи

В Самаре суд вынес приговор начальнику участка одного из городских МП, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 28 марта 2021 г. в крыши дома на ул. Металлистов наледь упала на двух женщин, проходивших по тротуару. Одна из них скончалась, а вторая получила травмы средней тяжести.
По версии следствия, сотрудник МП должен был организовать и контролировать очистку крыши от снега, но недобросовестно отнесся к своим обязанностям.
Суд признал сотрудника МП виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей"). Мужчине назначили года ограничения свободы и на год лишили права заниматься производственно-хозяйственной деятельностью, деятельностью по содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного фонда в муниципальных учреждениях.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы