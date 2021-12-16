Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области

В четверг, 16 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды РФ и государственные награды Самарской области жителям губернии. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" различных степеней, благодарности президента, Совета Федерации, губернатора, почетные звания и памятные знаки получили почти полсотни мастеров своего дела.

"Хочу вас поблагодарить за то, что вы становитесь наставниками для молодых специалистов, которые делают первые шаги в профессии и в выборе пути, за то, что проявляете активную гражданскую позицию.", — обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи.

Среди награжденных — профессор кафедры хирургии института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Евгений Кривощеков. Врач в третьем поколении, он принимает активное участие в разработке региональных стандартов лечения больных с синдромом диабетической стопы. Сегодня профессору было присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

Знаком отличия "За заслуги перед Самарской областью" была награждена Нина Иевлева, Почетный гражданин Самары, основатель Детской картинной галереи. Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ был отмечен председатель Союза народов Самарской области, почетный строитель РФ, Почетный гражданин Самары, член Общественной палаты Самарской области Ростислав Хугаев.

Вице-президент Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея России", руководитель филиала Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея России" в Самаре Владимир Асеев сегодня был награжден почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской". Благодаря ему Самара более 20 лет является центром хоккея в Приволжском Федеральном округе. В Самарской области по его инициативе были открыты хоккейные школы, в городах и поселках Самарской области создано множество детских дворовых команд.

Вручая Владимиру Асееву заслуженную награду, губернатор напомнил о том, в прошедшие выходные в новом Дворце спорта, который был построен и сдан на год раньше срока, и объединил людей, которые любят спорт, Самарский хоккейный клуб провел уже второй матч.

Знаком отличия "За заслуги перед Самарской областью" был награжден заведующий кафедрой российской истории Самарского университета, доктор исторических наук, профессор Петр Кабытов.

Почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Самарской области" присвоено Владимиру Абрамову, возглавляющему "Самарагорсвет".

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры "Нанотехнологии, материаловедение и механика" Тольяттинского государственного университета Михаил Выбойщик был отмечен почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской".

Дмитрий Азаров сообщил, что 24 декабря состоится Госсовет по науке и высшему образованию, где ему поручено вести круглый стол по научно-образовательным центрам. Самарский НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" признан одним из лучших в стране. Губернатор предложил озвучить и вынести на обсуждение идеи Тольяттинского университета по подготовке квалифицированных кадров.

Свои предложения по вопросу организации высшего образования губернатор также предложил высказать профессору кафедры социологии и культурологии Самарского национально-исследовательского университета, доктору философских наук Евгению Молевичу, которому было присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшего профессионального образования Самарской области".

Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская земля процветала.

"Я искренне горжусь, что у меня есть такие земляки. И не сомневаюсь, что ваши знания, ваш опыт, ваш труд и впредь помогут нашей губернии уверенно, успешно развиваться и процветать. Впереди, конечно, много задач. В будущем году мы продолжим работу по достижению целей, определенных стратегией развития Самарской области, а это стратегия лидерства, и конечно, достижению тех целей, которые определены на государственном уровне Президентом страны — национальных целей развития России", — резюмировал губернатор.