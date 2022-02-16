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ИТ Транспорт и связь

296 компаний в Самарской области подверглись атаке программ-шифровальщиков в 2021 году

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Лаборатория Касперского" представила статистику атак с применением программ-шифровальщиков в России. За 2021 г. в стране всего было атаковано почти 16 тыс. компаний.

В Самарской области удалось отразить 296 атак. Также стало известно о 49 новых семействах шифровальщиков и более чем 14 тыс. новых модификаций зловредов этого типа.

Злоумышленники продолжают осваивать мошенническую технологию, по которой от удачно атакованных компаний требуют выкуп за то, чтобы не выкладывать украденную информацию в публичный доступ. Еще один тренд, который отметили эксперты, — увеличение поверхности атак за счет работы со сборкой Linux при запуске программ-вымогателей.

"Сегодня подготовка и проведение атак с использованием шифровальщиков осуществляется в рамках целых экосистем с четким разделением труда. Массовые атаки постепенно уступают место таргетированным как потенциально более выгодным для злоумышленников. При этом целью таких атак может стать любая организация, независимо от сферы и размера, ведь с большими объемами конфиденциальной информации работают уже не только корпорации. В ближайшие годы мы, скорее всего, будем наблюдать усложнение тактик, применяемых мошенниками", — рассказывает Федор Синицын, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".

Чтобы свести к минимуму вероятность успешных атак программ-вымогателей на бизнес, "Лаборатория Касперского" рекомендует компаниям:

— не допускать, чтобы сотрудники подключались к службам удаленного рабочего стола (таким как RDP) из общественных сетей, если в этом нет серьезной необходимости, и удостовериться, чтобы они использовали надежные пароли для таких служб;

— оперативно устанавливать обновления для коммерческих VPN-решений, обеспечивающих подключение удаленных сотрудников и выступающих в качестве шлюзов в корпоративной сети;

— регулярно обновлять программное обеспечение на всех используемых устройствах, чтобы предотвратить эксплуатацию уязвимостей;

— сосредотачивать стратегию защиты на обнаружении перемещений по сети и передаче данных в интернет;

— обращать особое внимание на исходящий трафик, чтобы выявлять коммуникации злоумышленников;

— применять комплексные защитные решения, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности, включающую в себя обеспечение надежной защиты рабочих мест, выявление и остановку атак любой сложности на ранних стадиях, сбор актуальных данные о кибератаках в мире и обучение сотрудников базовым навыкам цифровой грамотности;

— регулярно создавать резервные копии данных и в экстренной ситуации иметь возможность быстро получить доступ к ним.

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