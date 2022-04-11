Societe Generale продает Росбанк "Интерросу"

Французская группа Societe Generale продает Росбанк компании "Интеррос" (Interros Capital Ltd), принадлежащей совладельцу "Норникеля" Владимиру Потанину. В пресс-релизе Societe Generale говорится, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.
Societe Generale вошел в капитал Росбанка в 2000-х, когда он принадлежал "Интерросу". До слияния с "Банком Сосьете Женераль Восток" в 2011 г. штаб-квартира Росбанка находилась в Самаре. По данным Волга Ньюс, сейчас в самарском офисе банка работает около 1,5 тыс. человек.
Росбанк сообщает, что по условиям сделки "Интеррос" обеспечит преемственность управленческой команды банка во главе с председателем правления Ильей Поляковым.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?