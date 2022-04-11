Societe Generale продает Росбанк "Интерросу"

Французская группа Societe Generale продает Росбанк компании "Интеррос" (Interros Capital Ltd), принадлежащей совладельцу "Норникеля" Владимиру Потанину. В пресс-релизе Societe Generale говорится, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.

Societe Generale вошел в капитал Росбанка в 2000-х, когда он принадлежал "Интерросу". До слияния с "Банком Сосьете Женераль Восток" в 2011 г. штаб-квартира Росбанка находилась в Самаре. По данным Волга Ньюс, сейчас в самарском офисе банка работает около 1,5 тыс. человек.

Росбанк сообщает, что по условиям сделки "Интеррос" обеспечит преемственность управленческой команды банка во главе с председателем правления Ильей Поляковым.