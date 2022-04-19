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Здравоохранение Общество

Сотрудники АО "Самаранефтегаз" приняли участие в акции, приуроченной к Национальному дню донора

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 4 часа работы мобильный пункт Службы крови посетили 95 сотрудников предприятия и пополнили региональный банк крови более, чем на 42 литра.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

В преддверии Дня донора в офисно-деловой центр АО "Самаранефтегаз" приехали медики из областной Службы крови. Работу развернули оперативно: за одним столом вели оформление документов, за вторым — донора консультировал врач, здесь же проходил забор материала для анализа. Затем доноров приглашали на процедуру.

Донорство крови — это важная миссия, ставшая особенно актуальной, когда мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции. Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, сотрудники НК "Роснефть" и ее дочерних предприятий уже более 10 лет участвуют в Днях донора и сдают кровь. Ежегодно в подобных акциях принимает участие порядка полутора тысяч работников компании. Многие из них имеют звание Почетного донора России. Его присваивают человеку, сдавшему кровь более 40 раз.

"Акция вызвала живой отклик в сердцах нефтяников. Она направлена на поддержку государственной программы развития Службы крови области и привлечение новых молодых и активных доноров. Сотрудники предприятия вносят значимый вклад в развитие донорства в регионе", — сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре Наталья Сычева.

Врачи утверждают, что донорство не только спасает жизни пациентов, но и улучшает общее состояние тех, кто сдает кровь. Это мотивирует человека внимательнее относиться к своему здоровью и вести здоровый образ жизни. Регулярная сдача крови способствует постоянному клеточному обмену, что позволяет человеку сохранять молодость и красоту, учит организм быстрее справляться с кровотечениями и другими стрессовыми ситуациями.

"Я давно хотел стать донором, но как-то все не складывалось. Очень рад, что в этом году благодаря добровольческой акции, организованной волонтерами Самаранефтегаза, смог сдать кровь, практически не отходя от своего рабочего места. Мобильная группа работала прямо на территории нашего офиса", — поделился впечатлениями начальник отдела подбора, адаптации и работы с кадровым резервом Евгений Фомин.

А для ведущего специалиста сектора по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре Оксаны Плаксиной сдавать кровь не в новинку.

"Я сдаю кровь на протяжении трех лет — по четыре раза в год. Привлекла к этому своего мужа и сына. Считаю, что каждый человек может изменить жизнь других к лучшему. Знаю, что многим пациентам после тяжелых операций делают переливание крови. Также она может понадобиться и женщинам во время родов. Для меня очень важно знать, что ты можешь кого-то спасти, подарить надежду на жизнь", — рассказала Оксана Плаксина.

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