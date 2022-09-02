Дмитрий Азаров поддержал инициативу по установке в Самарской области памятника защитникам Донбасса

В пятницу, 2 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с земляками возложил цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в память о погибших в годы Второй мировой войны защитниках Отечества.

Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939-го по 2 сентября 1945 года. В ней участвовали 62 государства. По разным оценкам историков, в ней погибло от 50 млн до 80 миллионов человек - военных и гражданского населения.

"77 лет назад завершилась Вторая мировая война. Был повержен фашизм, милитаризм. И решающий вклад в разгром этих сил зла внесла наша страна, наш народ. Человечество вздохнуло с облегчением, посчитав, что угроза распространения нацизма навсегда завершена, этой античеловеческой идее положен конец. Но, к сожалению, это оказалось не так. Неонацисты стали появляться по всему миру и в том числе, к сожалению, в Европе, которая понесла колоссальные потери. - отметил губернатор. - Но такое невозможно в нашей стране - слишком высокую цену заплатил наш народ в этой войне. В победе над силами нацизма, фашизма миллионы людей отдали свои жизни. Но, к сожалению, у самых границ нашей Родины неонацизм не только пророс, но и поддерживался антинародными, хотя и государственными структурами. Нацисты решили начать уничтожение людей в этот раз с земли Донбасса. Но нашему народу хорошо известны заповеди предков, что своих мы никогда не бросаем и всегда приходим на помощь людям, оказавшимся в беде. И так стало и в этот раз. Исчерпав все меры дипломатической защиты, президентом РФ, Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение об осуществлении специальной военной операции по защите Донбасса, по защите жизни людей - детей и стариков, по денацификации и демилитаризации Украины".

Жители Самарской области горячо откликнулись на призыв о помощи жителям Донбасса в той беде, в которой оказались наши братья. В регионе формируется Самарский батальон, что служит продолжением славных традиций наших дедов и прадедов. Именно поэтому сегодня на памятном мероприятии было развернуто Самарское Знамя - символ силы духа и чести самарцев, символ помощи нашим братьям, символ бессмертного подвига солдата и офицера.

"Сотни тонн гуманитарной помощи направлены в Донбасс, тысячи добровольцев сегодня защищают народ Донбасса и помогают восстанавливать мирную жизнь. Самарский батальон, который сегодня под Самарским Знаменем выступает в защиту людей, человечности, уверен, не посрамит славных подвигов наших предков. Я хочу сказать, что мы никогда не оставим людей в беде. Так не было и так не будет. Я знаю, что и в этот раз зло будет повержено, нацизм будет разбит и Победа будет за нами", - подчеркнул руководитель региона.

Дмитрий Азаров и глава города Снежное Донецкой народной республики Александр Скворцов в мае этого года подписали соглашение на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР. В соответствии с документом наш регион содействует скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы в побратимском городе. Губернатор неоднократно приезжал в Снежное, общался с людьми, чтобы понять, чем нужно помочь в первую очередь. В город отправились спецтехника, специалисты, гуманитарная помощь, идет активная работа по восстановлению хозяйства и социальных объектов.

Также по поручению Дмитрия Азарова ведется совместная патриотическая работа по увековечиванию памяти героев-куйбышевцев, участвовавших во время Великой Отечественной войны в освобождении Донбасса. В 12 километрах от города Снежное находится священный курган Саур-Могила. При взятии этой высоты в 1943 году погибло более 23 тысяч советских солдат и офицеров, всего в боях за Саур-Могилу пало более ста тысяч человек, в том числе уроженцы нашей области. В память о погибших воинах это место было после войны преобразовано в мемориальный комплекс.

Во время проведения поисковых работ удалось установить несколько имен - уроженцев Куйбышевской, а ныне Самарской области. Это Сергей Порфирьевич Селиванов, Владимир Михайлович Утехин, Сергей Федорович Барсуков, Вениамин Иванович Балабанов. Все они погибли в 1943 году при страшных сражениях около Снежного, долгое время удерживая эту стратегическую для советских войск высоту.

Недавно из г. Снежное делегация самарского региона привезла гильзу, наполненную землей с кургана Саур-Могила. Она временно находится на хранении в военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона. Позже гильзу с землей планируют захоронить у подножия памятника защитникам Донбасса. С инициативой его установки к руководителю региона обратились представители ветеранских и общественных организаций.

"Сегодня мы с трепетом и уважением принимаем землю с Саур-Могилы. Высота, на которой развернулись ожесточенные бои в Великую Отечественную войну, священна для нас. Наши земляки отстаивали независимость нашей Родины тогда, и, конечно, память об их подвиге никогда не будет забыта. Я хочу поблагодарить общественные организации, которые вышли с инициативой установки на Самарской земле памятника защитникам Донбасса. Считаю, что мы должны справиться с этой задачей к святому и священному для нас празднику - Дню Победы, - подчеркнул Дмитрий Азаров и дал соответствующее поручение главе областной столицы Елене Лапушкиной. - Считаю, что в основании этого памятника должна быть земля с Саур-Могилы".

Перед церемонией возложения цветов Дмитрий Азаров, согласно указу президента России, вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени жителю Тольятти, который исполнил свой гражданский долг по освобождению территории Донбасса от нацизма. Глава региона поблагодарил защитника Родины за службу и упорную, самоотверженную борьбу за жизни людей.

"Я уверен, что мы с гордостью и честью пройдем это непростое время, что мы выстоим и станем сильнее, сделаем так, чтобы нацизм никогда не имел возможности распространения у границ нашей Родины. А если он прорастет где-то еще - Бог судья тем странам, которые это допускают. Но если понадобится противостоять ему и там, Россия это сделает непременно", - подчеркнул Дмитрий Азаров.