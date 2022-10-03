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Социальный проект "Собеседник" помогает пожилым людям региона разнообразить досуг

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 сентября, накануне Дня пожилого человека, заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции "Единой России" Александр Живайкин провел выездное мероприятие в с. Малая Малышевка Кинельского района.

Фото: samgd.ru

Здесь депутат встретился с пенсионерами и сотрудниками  Центра социального обслуживания населения Восточного округа, который находится в Кинеле. Центр успешно воплощает в жизнь проект "Собеседник", главная цель которого - снизить  последствия одиночества для людей преклонного возраста.

Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил высокую оценку на федеральном уровне, ведь согласно медицинской статистике, в 65% случаев именно одиночество и гиподинамия влияют на прогрессирование заболеваний у пожилых людей.

Социальный проект "Собеседник" недавно получил ещё и творческую, литературную направленность — пожилые люди сочиняют рассказы, делятся своими размышлениями и воспоминаниями. Подопечные Центра, живущие в Кинельском районе, с удовольствием разгадывают кроссворды, загадки, которые предлагаются в специальном приложении к газете "Собеседник+".

Пенсионерка села Малая Малышевка Валентина Моисеева рассказала Александру Живайкину о дальнейшем развитии социального проекта, показала  газету "Собеседник" и подшивку приложения к ней — "Собеседник+". Вместе с депутатом они разгадали кроссворды и ребусы,  выполнили и комплекс физических упражнений.

Участница социального проекта Валентина Попова поделилась новым увлечением — благодаря творческим заданиям из приложения "Собеседник" она начала сама писать миниатюры.
Александр Живайкин отметил, что помогать пожилым людям в неформальном, творческом формате — отличная инициатива Центра.

"Желание помочь и максимально снизить негативное воздействие одиночества и создание грамотного социального проекта - это и есть настоящее служение людям. Очень приятно, что вы уже подали заявку на специальный конкурс помощи Донбассу, а именно - Центру социального обслуживания города Снежное. Сейчас время подавать новые заявки на основной конкурс. Знаю, что при подаче заявок можно прикреплять рекомендации. Мою вы точно получите", - заверил соцработников центра руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента.

Подводя итоги визита, Александр Живайкин сказал: "Стартует очередной конкурс фонда президентских грантов среди некоммерческих неправительственных организаций. Грантовая поддержка может быть предоставлена НКО, которые реализуют социально значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и свобод человека, социальной поддержки граждан. Опыт Центра социального обслуживания населения Восточного округа Кинельского района с социальным проектом "Собеседник" уже получил высокую оценку на федеральном уровне".

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