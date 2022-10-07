Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона

Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел все военные части, в которых проходят боевое слаживание мобилизованные жители региона. В пятницу, 7 октября, глава региона побывал в воинской части, расположенной в Волжском районе.

Здесь вместе с главным федеральным инспектором по Самарской области Михаилом Феоктистовым и прокурором региона Сергеем Берижицким он проверил, как идет подготовка мобилизованных, оценил бытовые условия и ответил на вопросы бойцов. Во встрече и осмотре воинской части приняли участие депутаты Самарской губернской и государственной Думы, представители Общественной палаты региона и волонтерских организаций.

Напомним, ранее глава региона уже встретился с земляками, которые были призваны в ряды Вооруженных Сил России в рамках частичной мобилизации, в воинских частях, расположенных в Тольятти и в Самаре. Сегодня Дмитрий Азаров побывал в воинской части в Волжском районе и проверил, как происходит прием новобранцев — от оформления документов до выдачи вещевого набора и экипировки.

В пункте приема, куда попадают мобилизованные в первую очередь, бойцов распределяют по подразделениям — в соответствии с военной специальностью. Здесь же сразу выдаются ордера на получение вещевого комплекта. В него входит все необходимое — начиная от вещмешка до головного убора, ботинок и термобелья.

"Летний и зимний утепленный комплект, плащ-палатка, полотенце, мыло — все выдали сразу. Обмундирование все по размеру, все новое", — рассказал курсант Андрей Кузьмин, продемонстрировав всю амуницию.

Здесь же, в части происходит процесс оформления банковских карт — на выбор предлагаются карты двух ведущих банков страны, заполняется заявление, выдаются карты, которые активируются автоматически.

"Все происходит автоматически. Больше никаких действий военнослужащим предпринимать не нужно", — сообщила представитель банка.

В соответствии с Указом президента России мобилизованные приравниваются по денежному обеспечению к тем, кто служит по контракту. Первая денежная выплата должна поступить в период с 10 по 20 октября.

"Сейчас на федеральном уровне рассматривается вопрос о единовременной выплате на тот период, когда вы проходите подготовку. Рассчитываю, что на следующей неделе решение будет принято. Мы на региональном уровне к нему готовы, — объяснил бойцам губернатор, отметив, что на региональном уровне также прорабатываются дополнительные меры. — Просчитаем и решение примем, у меня в этом нет сомнений, по оплате за детские сады, школьное питание, которая будет компенсироваться из регионального бюджета".

По словам губернатора, такое решение по компенсации родительской платы в детских садах и питания школьников из регионального бюджета будет принято уже на следующей неделе. Рассматриваются и дополнительные меры поддержки на уровне области.

Напомнил глава региона и о том, что регион первым в стране начал разрабатывать социальный паспорт, который будет действовать для каждой семьи военнослужащих.

"Постараемся плечо подставить вашим семьям по всем вопросам: образование детей, жилищно-бытовые вопросы, здравоохранение, соцподдержка. Задача поставлена каждому главе муниципального образования, чтобы знали все о семьях военнослужащих — состав семьи, какая требуется помощь на местном и региональном уровнях", — обратился к землякам Дмитрий Азаров.

Житель Безенчука Леонид Кожаев обратился к главе региона с вопросом о проведении дополнительного медицинского обследования. У мобилизованного мужчины была травма ноги, установлены металлические штифты.

"Военный врач имеет право направить вас на дополнительную военную медицинскую комиссию", — отметил губернатор и поручил направить мобилизованного на дополнительно обследование, результаты которого возьмет под контроль военная прокуратура.

Ряд вопросов, заданных мобилизованными, касался кредитных каникул, оформления доверенностей на членов семьи.

"По всем местам размещения будет организована юридическая, в первую очередь нотариальная помощь. Работа эта выстроена, чтобы у бойцов была возможность оформить доверенность и другие документы", — проинформировал руководитель области.

Все проблемные вопросы, касающиеся отсрочки по кредитным обязательствам, по поручению губернатора были взяты в проработку.

"К сожалению, по той информации, которую дают военнослужащие, не все банки выполняют нормы федерального закона. Не все банки сообщают своим заемщикам — ныне военнослужащим — о предоставлении каникул. Я сегодня 3-4 таких обращения собрал, но это только примеры, которые позволят уже в ближайшие часы начать отработку с банками и препятствовать нарушениям", — заявил Дмитрий Азаров.

Также в военные части по графику будут приезжать военные комиссары, оформлять документы мобилизованных граждан, в случае, если они не успели их дооформить до распределения в часть.

Кроме того, сегодня в воинскую часть прибыли сотрудники Центра компетенций в сфере производительности труда, которые имеют большой опыт оптимизации процессов на производственных предприятиях, а также по отладке работы ковид-госпиталей в период эпидемии коронавируса.

Глава региона поставил специалистам задачу помочь наладить и оптимизировать все процессы — начиная от подвоза мобилизованных, прохождения досмотра, обработке документов каждого призывника до логистики их перемещений. Все — для того, чтобы сделать более удобными процессы оформления и выдачи всего необходимого мобилизованным самарцам.

Дмитрий Азаров осмотрел казармы, столовую, места проведения занятий в ходе боевого слаживания, территорию части, побывал на стрельбищах.

В ходе осмотра бойцы доложили, что в одной из бригад возникли проблемы с горячим водоснабжением. Губернатор потребовал решить вопрос с ресурсоснабжающей компанией, поставив задачу главе Волжского района Евгению Макридину проконтролировать ее выполнение.

"Совершенно недопустимая, преступная халатность компании, которая обеспечивает тепло и горячую воду в казармах. По двум казармам есть проблема — нет горячей воды. Приняли меры, чтобы привести в чувство собственников и менеджмент компании. По ряду казарм уже ситуация исправлена. Но уверен, что здесь будет большое разбирательство с этими людьми, которые не понимают, что такое гражданский долг, что такое долг перед Родиной. Не понимают, что здесь сегодня защитники нашего Отечества. На мой взгляд, основания есть и для уголовного преследования. Решат это органы следственной прокуратуры", — заявил губернатор.

Особое внимание губернатор во время осмотра воинской части уделил вопросу проведения занятий по боевой подготовке. Командир полка доложил Губернатору, что каждый мобилизованный гражданин пройдет определенное количество занятий на стрельбищах. Если будут необходимы дополнительные занятия, они также будут проведены. Есть в программе и обучение метанию боевых гранат, подготовка снайперов.

"Много обращений было по поводу того, что недостаточно интенсивно проходят занятия по боевой подготовке. Понятно, что в первые дни призванный гражданин должен был получить теоретические знания, почувствовать себя частью воинского подразделения. Потом начинается активная фаза и огневых стрельб, и других боевых упражнений. Мы проговорили с командованием, что даже тот минимум, который определен по боевой подготовке сегодня, позволит нашим парням и сплотиться, и вспомнить утраченные навыки", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Общаясь с земляками, губернатор давал подробные пояснения, интересовался условиями, брал на личный контроль решение вопросов. Руководитель области акцентировал внимание на том, что для всех мобилизованных самарцев будет проведен опрос, и каждый вопрос, который обозначат бойцы, будет взят в проработку.

"Главная цель моих посещений воинских частей, общения с мобилизованными земляками — в том, чтобы знать ситуацию, как она есть на самом деле. Без прикрас. Знать, какие есть проблемы — бытовые, по размещению, по питанию. После завершения моих объездов, сборов всех заявок и предложений, мы скорректируем и свою работу, и меры поддержки", — резюмировал губернатор.