Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО "Авиаагрегат" перспективы развития предприятия

В среду, 19 октября, губернатор Дмитрий Азаров побывал на АО "Авиаагрегат", которое является одним из ведущих производителей авиационной техники в России.

Он оценил производственные мощности и степень загрузки предприятия, осмотрел цеха, пообщался с сотрудниками завода и обсудил с генеральным директором текущую ситуацию на одном из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, работающим на территории Самарской области.

АО "Авиаагрегат" входит в состав отраслевого холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех и является производителем шасси, гидроцилиндров и других комплектующих для различных типов летательных аппаратов.

Приоритетное направление деятельности предприятия — выполнение гособоронзаказов, и сегодня завод обеспечен ими вплоть до 2026 года. У предприятия серьезные планы по увеличению объемов производства и модернизации оборудования.

Во время рабочей встречи Дмитрий Азаров, генеральный директор АО "Авиаагрегат" Денис Гараев и первый заместитель генерального директора АО "Технодинамика" по вопросам обеспечения и исполнения гособоронзаказов Ринат Хайров обсудили решение вопросов, которые руководство предприятия поднимало на совещаниях с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Самарской области, на областной мобилизационной комиссии. В их числе - вопрос об обеспечении завода квалифицированными кадрами.

"Для меня важно посмотреть, насколько эффективны те усилия, которые мы совместно с вами предпринимаем, в том числе по обеспечению квалифицированными кадрами предприятия, что дополнительно нужно сделать правительству региона, мне лично, нашим образовательным учреждениям. Знаю, что вы сотрудничаете с целым рядом учреждений СПО. Тем не менее, эта работа всерьез и надолго", — отметил Дмитрий Азаров.

Сегодня на "Авиаагрегате" трудится порядка 2000 человек. Завод перешел на работу в режиме двух смен. Для выполнения задач, поставленных государством, предприятию требуются новые сотрудники — открыто не менее 240 вакансий: операторов станков, токарей, фрезеровщиков. Предприятие во взаимодействии с вузами и техникумами региона ведет активную работу по привлечению и обучению молодых специалистов.

При этом, как сообщил генеральный директор Денис Гараев, средний заработок на предприятии выше средней заработной платы по региону. Есть и ряд других привилегий и льгот для сотрудников: компенсация процентной ставки по ипотеке, дополнительное медицинское страхование, помощь в решении социальных вопросов, санаторно-курортное лечение за достижения в работе.

Дмитрий Азаров отметил, что соответствующее поручение министерству труда региона для оказания содействия в решении кадрового вопроса на предприятии будет дано. В качестве примера эффективного взаимодействия профильного ведомства и крупных предприятий губернии Глава региона привел проект, который запустил АвтоВАЗ для набора сотрудников.

"Завод сейчас набирает 4000 сотрудников под производственную программу следующего года — она рекордная за последние годы, предполагается выпуск 500 тысяч автомобилей. Давно АвтоВАЗ столько не делал, и мы запустили специальную программу: автопоезд поехал по городам и весям Самарской области. Сотрудники министерства, фонда занятости, АвтоВАЗа рассказывают об условиях работы", — сообщил участникам встречи губернатор, предложив внедрить такой опыт для набора сотрудников на другие предприятия.

Поскольку "Авиаагрегат" является предприятием оборонно-промышленного комплекса и выполняет важнейшие государственные оборонные заказы, все сотрудники завода подлежат бронированию или отсрочке от призыва в рамках указа президента о частичной мобилизации.

"Крайне важно, чтобы специалисты, которые куют победу здесь, в тылу, на оборонно-промышленных предприятиях, работали в полной мере, - подчеркнул губернатор. - Мы просто обязаны обеспечить все для фронта, все для победы".

Успешно решаются на заводе и вопросы импортозамещения: сейчас идет переоснащение предприятия новым оборудованием. В приоритете - станки отечественных производителей.

В ходе встречи обсудили планы по развитию предприятия. Глава региона поблагодарил Рината Хайрова и холдинг "Технодинамика", который представлен на территории области не одним предприятием.

"Знаю "Технодинамику" как очень эффективный холдинг и рассчитываю, что поддержка предприятию по технологическому обновлению, модернизации будет оказываться. Тем более, что мы сегодня отфиксировали, что по текущим гособоронзаказам и гражданским заказам у предприятия нет отставаний, все выполняется четко по графикам. Понятно, риски всегда присутствуют в большом деле и большом производстве, но предприятие справляется. Хочу поблагодарить и вас, и руководителя холдинга за поддержку предприятия. Надеюсь, наши совместные планы — а мы со своей стороны всегда готовы плечо подставить - позволят предприятию динамично развиваться в будущем", - обратился Дмитрий Азаров к первому заместителю генерального директора АО "Технодинамика" по вопросам обеспечения и исполнения гособоронзаказов.

В ходе обсуждения руководство завода обратилось к губернатору с просьбой оказать содействие в решении вопроса об увеличении энергомощности в связи с расширением производства и вводом новых производственных корпусов.

В целях безусловного выполнения ГОЗ и государственных контрактов на "Авиаагрегате" запланировано приобретение нового оборудования, что повлечет за собой значительное увеличение объема потребляемой заводом электроэнергии. В настоящее время суммарная разрешенная энергонагрузка составляет около 7,5 мегаватт электроэнергии. Для запуска новых корпусов в стабильную работу по выпуску продукции необходимо увеличить нагрузку до 10 мегаватт.

Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам оказать содействие в решении вопроса, а также отметил, что для оперативности необходимо продумать четкий график производства работ, в том числе, тех видов работ, которые можно выполнять параллельно.

"Пригласите представителей министерств, энергоснабжающих организаций, поставьте им задачу. Если выполнять все процессы последовательно, мы просто не успеем за теми задачами, которые перед нами ставит Верховный Главнокомандующий, Министерство обороны. Надо запараллелить процессы", — заявил руководитель области.

В завершение встречи глава региона сообщил руководству предприятия, что вчера, во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным был затронут вопрос развития оборонно-промышленного комплекса Самарской области.

"Понятно, что внимание этому вопросу первостепенное. Рассчитываю, что со всеми задачами мы будем справляться. Для этого надо вновь пересмотреть все планы, понять, какие есть резервы. Рад, что вы участвуете в программе повышения производительности труда. Надеюсь, что и здесь мы найдем дополнительные ресурсы, неиспользуемый потенциал и по использованию оборудования, по ускорению технологических процессов. Там, где всерьез к этому относится руководитель, у нас по многим предприятиям результаты просто выдающиеся. Улучшение производительности труда на 30% и выше", — акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Он предложил наладить взаимодействие с региональным Центром компетенций в сфере производительности труда. Специалисты центра имеют успешные наработки, в том числе, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

В ходе общения с сотрудниками предприятия Дмитрий Азаров поинтересовался условиями их работы.

"Работаю на заводе восьмой год. Мне здесь нравится. Модернизация идет: новые операционные системы, новое оборудование позволяет увеличивать скорость, качество, точность. Конечно, на новом оборудовании интересно работать, хоть и непросто, но у нас сплоченный коллектив - любой специалист подскажет, поможет", - рассказал наладчик 2 цеха Илья Вдовин.