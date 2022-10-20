Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение: Дмитрий Азаров проверил ход реконструкции исторического здания

Новое арт-пространство появится в областной столице уже в декабре. На ул. Самарской, 207 в доме М. Д. Маштакова, который является объектом культурного наследия регионального значения, будет открыт музей-галерея "Заварка". Начиная с прошлого года в здании идут реставрационные работы. Их ход проверил губернатор Дмитрий Азаров.

Долгое время дом Маштакова пустовал и разрушался. Восстановление здания стало возможным благодаря личной поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, правительства региона и победе в конкурсе на предоставление грантов президента России Владимира Путина на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2021 году.

Напомним, Глава региона является руководителем комиссии Государственного совета по направлению "Культура" и входит Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив, который возглавляет первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Дмитрий Азаров сопровождал заявку Самарской области во время прохождения отборочных процедур. В итоге удалось добиться выделения 19,5 млн руб. президентского гранта. Большая часть необходимых средств по инициативе Губернатора была выделена из регионального бюджета — это две трети стоимости реставрации объекта.

"Мы вкладываем значительные деньги из регионального бюджета, спасибо Президентскому фонду культурных инициатив — 19,5 миллионов рублей удалось отстоять. Муниципалитет приводит в порядок прилегающий сквер. Эти вложения должны быть оправданы, — подчеркнул губернатор. — Конечно, решается главная задача, и это основное — мы сохраняем уникальное здание, которое я лично помню с детства. Оно и тогда выбивалось из архитектурного ансамбля этой улицы, обращало на себя внимание. И конечно, у меня, как у многих самарцев, сердце болело, глядя на то, в каком состоянии находился памятник. Главную задачу мы решим — сохраним здание. Но мы не можем ограничиваться только этим. Мы создаем новое пространство, поэтому важно, чтобы здесь постоянно кипела жизнь".

Интересен не только архитектурный облик здания, но и его история. Усадебное место на углу Воскресенской площади и улицы Самарской принадлежало мещанину Михаилу Дементьевичу Маштакову. В 1899 году он подал прошение в городскую управу с просьбой разрешить ему построить двухэтажный деревянный дом. Проект был разработан архитектором Александром Щербачевым. Здание выполнено в стиле эклектика: наблюдается смешение убранства в русском стиле и канонической системы классицизма.

В соседнем дворе от дома Маштакова прошло детство Дмитрия Устинова, будущего маршала Советского Союза. Его семья жила в деревянном двухэтажном флигеле на усадебном месте отставного фельдфебеля, лавочника Ефрема Щекаева.

"Сохранились его исторические фотографии. На фоне фасада этого дома в 1982 г., когда Дмитрий Устинов приехал в Куйбышев для вручения нашему городу ордена Ленина, и был сделан знаменитый снимок, на котором изображено, как он общается с жительницей дома Маштакова", — рассказал врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев. Он добавил, что это единственное подобного рода и масштаба деревянное здание в Самаре, сохранившееся до сегодняшних дней.

"Богатство убранства, декора этого здания — впечатляющее. У нас его не так много на объектах культурного наследия, памятниках архитектуры деревянного зодчества, несмотря на большое количество деревянных домов", — отметил ценность объекта Иван Стафеев.

Руководитель дизайнерской группы проекта, архитектор Дмитрий Храмов рассказал руководителю области о том, что аутентичность этого исторического здания полностью будет сохранена. "На первом этаже будет организована гостиная дома, где можно будет встретиться, чтобы обсудить какие-то вопросы и просто побеседовать. Мы решили организовать здесь самую настоящую чайную, чтобы показать знаменитое самарское гостеприимство. Между двумя печами, которые мы восстанавливаем, будет создана так называемая "замороженная стена" с нишами и артефактами из истории Самары. Мы постараемся оживить историю дома и города, показать, что она продолжается", — рассказал о творческих замыслах куратор проекта.

На втором этаже здания будут проходить выставки, лекции, мастер-классы и обсуждения городских проектов. Дмитрий Азаров поддержал такой подход и предложил именно в "Заварке" проводить встречи и дискуссии, организовав здесь штаб инициативных жителей города и области, заинтересованных в восстановлении исторических зданий.

"Состояние исторической части города — это ваша и наша боль. Предлагаю восстановленное благодаря общественной инициативе здание сделать дискуссионной площадкой, штабом, который бы занимался вопросами восстановления памятников архитектуры на постоянной основе. Это тяжелая, финансово емкая работа. Каждый раз, когда мы возвращаемся к теме восстановления того или иного здания, сопоставляем сколько на эти деньги можно построить детских садов, например. Пока делаем очевидный выбор. Но поверьте, у меня есть настрой на восстановление исторической части города. Поэтому важно, чтобы именно здесь находились решения по тем зданиям, которые имеют статус памятников. Надо привлекать благотворителей, спонсоров, выстроить систему. Несмотря на новые вызовы, масштабные задачи, нам все равно этим нужно заниматься. Вы знаете, что федеральных программ не существует, но объединив усилия, уверен, найдем ресурс и поддержку среди людей и бизнес-сообщества", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Храмов добавил, что все пространство второго этажа поделено на несколько зон, чтобы можно было проводить одновременно несколько выставок, встреч и мастер-классов. При этом каждый посетитель сможет соприкоснуться с историей дома. "В процессе производства работ было принято решение раскрыть часть первоначальных конструкций, которым более ста лет: деревянную стену, часть оштукатуренной стены, часть потолка, чтобы люди могли познакомиться с технологиями в строительстве, которые использовались в конце 19 века", — добавил Иван Стафеев.

При этом будет создано современное арт-пространство, которое объединит разные поколения самарцев, в том числе творческих, креативно мыслящих людей. Потенциал, по мнению Губернатора, есть. "Здесь могут собираться студенты, в том числе молодые архитекторы, напротив — школа. Потенциал колоссальный. Коллеги, сделайте так, чтобы здесь, в музее "Заварка", под высоким градусом "заваривалась" жизнь. Главное, чтобы это людям было интересно. Тем более, это уникальное здание, и во многом оно сохранилось благодаря неравнодушным людям, которое создали целое сообщество, создали понимание важности сохранения этого объекта", — подчеркнул Дмитрий Азаров.