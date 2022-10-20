Дмитрий Азаров проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Сергиевского района

В четверг, 20 октября, губернатор Дмитрий Азаров вторую половину рабочего дня провел в Сергиевском районе. Здесь глава региона осмотрел объекты социальной инфраструктуры: школы и ДК после проведенного капитального ремонта, проинспектировал ход строительства клинико-диагностического отделения ЦРБ, а также провел совещание, посвященное социально-экономическому развитию района.

Рабочую поездку губернатор начал со школы в поселке Светлодольск. Здание образовательного учреждения было построено почти 40 лет назад, а два года назад здесь был проведен капитальный ремонт.

Сегодня в школе обучается 150 ребят, в том числе 19 воспитанников Сергиевского комплексного центра социального обслуживания населения "Янтарь" с особенностями здоровья. На базе образовательного учреждения была создана "Точка роста", в кабинетах появилось необходимое оснащение для лабораторных исследований, компьютерное и интерактивное оборудование.

"Здание нуждалось в обновлении — в плохом состоянии были инженерные коммуникации, система отопления. И сегодня у нас теплая, красивая, современная школа с самым современным оборудованием", — рассказала директор школы Надежда Анцинова.

Руководитель образовательного учреждения сообщила Главе региона о том, что в школе появилась "Парта Героя", посвященная памяти Сергея Викторовича Баркова, пограничника, уроженца поселка, который героически погиб при исполнении воинского долга и был награждён Орденом Мужества. Чести сидеть за этой партой удостаиваются только отличники.

К концу года откроется и школьный музей, в котором будет информация о Великой Отечественной войне и истории Светлодольска и Сергиевского района.

Глава региона, общаясь с учениками, отметил, как важно помнить и знать историю родного края — своего поселка, своей страны. "На мой взгляд, с изучения истории начинается настоящая любовь к своему поселку, к Самарской земле, к своей Родине. Потому что чем больше ты узнаешь о родной земле, о стране, тем больше в нее влюбляешься. Вместе переживаешь трагические и славные страницы истории нашей страны, проникаешься духом нашего народа. Я считаю, что история — предмет во многом основополагающий, вместе с литературой формирующий личность гражданина великой страны. Очень рад, что вы историю любите, уверен, вырастете настоящими патриотами", — отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров пожелал успехов школьникам, оценив их вклад в заботу о содержании школы в надлежащем виде.

"Школа у вас замечательная. И несмотря на то, что после ремонта прошло пару лет, видно, что вы ее в должном состоянии содержите, значит, с удовольствием сюда приходите и заботитесь о том, чтобы школа оставалась такой комфортной и красивой", — заключил Губернатор.

После капитального ремонта преобразился и сельский Дом культуры поселка Светлодольск, который также осмотрел Дмитрий Азаров в ходе своей рабочей поездки в Сергиевский район. Итогом реновации стало создание семейного культурно-досугового центра. В учреждении создано 17 современных комфортных зон, в том числе и для семейного досуга. Зрительный зал оснащен современным звуковым и световым оборудованием. В здании созданы условия для людей с ограничениями по здоровью. В целях обеспечения безопасности оно оснащено видеонаблюдением и системой пожарной безопасности.

Универсальный комплекс располагает хорошей базой для занятий художественной гимнастикой. Здесь тренируются не только жители Светлодольска, но приезжают и спортсмены из Сергиевска, Суходола, Сургута и Серноводска.

Юные гимнастки, которые занимаются по методике Ирины Винер, продолжая славные традиции российской художественной гимнастики, только вернулись с победой с соревнований, которые проходили в Тольятти.

"Такие юные, и уже чемпионы. Так держать. Буду следить за вашими успехами", — пообещал Дмитрий Азаров, поздравив юных спортсменок с победой.

Напомним, в прошлом году губернатор смог договориться с Ириной Винер о сотрудничестве в подготовке тренеров и спортсменов, а также о создании филиала академии в нашем регионе. "Рад, что работа в этом направлении идет", — отметил губернатор.

Благодаря нацпроекту "Культура" в Светлодольске появилась современная модельная библиотека, был создан центр семейного чтения с комфортным пространством для индивидуального чтения, прослушивания аудиокниг и просмотра видеоматериалов, местом для проведения массовых мероприятий, в том числе лекций, театральных представлений. Кроме того, здесь появились семейный кинотеатр, развивающая комната "Smart — няня", творческая лаборатория. Качество выполненных работ и наполнение библиотеки оценил губернатор. На базе центра проводятся самые разные мероприятия: от конкурсов и олимпиад до детских праздников.

В одном из залов шел семинар для работников сферы культуры. Дмитрий Азаров предложил специалистам обратить особое внимание на семьи военнослужащих. Это касается всех сфер, в том числе культуры.

"Наша с вами задача — детей, жен, родителей всех военнослужащих окружить вниманием, — подчеркнул глава региона. — Приглашать к участию, вовлекать в образовательные программы, в программы саморазвития. Это наш святой долг".

Уже сейчас жители района активно помогают мобилизованным. Женсовет Сергиевского района организовал акцию "Поделись теплом": женщины вяжут шерстяные вещи — теплые носки, шарфы, перчатки, которые отправляют военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине. Заниматься любимым делом они приходят в обновленную библиотеку.

"Верю, что наши труды, наше вязание до какого-нибудь человека дойдет и согреет, теплее станет у него и на душе", — поделилась Наталья Зубок.

"Спасибо вам большое, что делитесь своим теплом с нашими защитниками Отечества. Им, конечно же, такая поддержка очень и очень нужна", — поблагодарил мастериц глава региона.

Завершая осмотр обновленного дома культуры и библиотеки, глава региона отметил важность того, что досуговый центр не пустует, напротив, очень популярен среди жителей.

"Замечательно, что здесь кипит жизнь, и встречаются люди разных возрастов. Это очень важно, потому что это еще и связь поколений", — подчеркнул губернатор.

Поселок Светлодольск буквально получил второе дыхание после того, как в нем появилась современная школа с новой мебелью и оборудованием, капитально отремонтированный Дом культуры, новые сети водоснабжения и центрального водоотведения, а также несколько новых комфортабельных многоквартирных домов и большая площадка под строительство малоэтажных домов коттеджного типа.

Напомним, преображение поселка, который жители Сергиевского района называют 5-м "С", ведется по госпрограммам "Комплексное развитие сельских территорий", "Переселение граждан из ветхого аварийного фонда", а также в соответствии со стратегией развития муниципального образования, в разработке которой принимали участие и жители района.

"По всей области происходят масштабные изменения, но в Сергиевском районе это происходит опережающими темпами. Конечно, это во многом и благодаря тому, здесь живут энергичные и активные люди. Район всегда на шаг впереди, я этому очень рад, готов и дальше помогать. Всегда хочется помогать тому, кто сам что-то делает", — заявил Дмитрий Азаров.

Следующим пунктом программы визита губернатора стал поселок Сургут. Здесь Глава региона осмотрел школу, где недавно был проведен капитальный ремонт благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий". Рядом со школой ведется строительство нового детского сада, которого местные жители ждут очень давно. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 170 мест.

Школа в поселке Сургут была построена в 1970-е годы и давно нуждалась в обновлении. В этом году здание преобразилось: обновили кровлю, фасад, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, отремонтировали учебные классы, закупили новую мебель и оборудование. Была благоустроена и прилегающая к школе территория.

Учитель химии Полина Шубнякова, в прошлом выпускница школы, поблагодарила главу региона за ремонт родного образовательного учреждения и рассказала, что после окончания школы она поступила в Самарский государственный социально-педагогический университет, а затем вернулась в свой поселок преподавать.

Молодой педагог отметила, что даже в городах не везде есть такие современные учебные классы, как теперь в сургутской школе. Полина Шубнякова также поблагодарила губернатора за поддержку молодых специалистов и внимание к сфере образования.

"Я своим выпускникам говорю, что нужно возвращаться в места, где вы родились, где учились. Хочу сказать огромное спасибо за поддержку молодых специалистов, которые получают ежемесячную прибавку к зарплате, за "подъемные" для молодых педагогов, которые работают в сельской местности. И было очень приятно получить материальную поддержку в честь Дня учителя", — поблагодарила Полина Шубнякова.

"Очень рад это слышать. Это значит, что все наши планы претворяются в жизнь. Приглашайте своих сокурсников работать в Сергиевский район, который сегодня динамично развивается", — обратился к педагогу руководитель области.

В школе в 2008 году был создан музей. В 2022 году, после обновления образовательного учреждения он тоже преобразился и заработал в новом формате. Экскурсию по музею главе региона провела ученица 11 класса Валерия Михайлова.

Сегодня у педагогов и учеников школы есть планы и идеи по развитию музейного пространства, новые проекты. Губернатор оценил наполнение музея и поручил профильному министерству оказать содействие в пополнении коллекции, в которой уже есть фрагменты легендарного штурмовика "Ил-2" и другие экспонаты, отражающие жизнь и историю родного края.

"Очень рад, что такие музеи есть, и они приобретают современный вид. Время не стоит на месте, и запрос у ребят есть на то, чтоб экспонаты были не только реальными, но и виртуальными", — отметил Дмитрий Азаров.

В Сергиевске Дмитрий Азаров оценил качество капремонта детской школы искусств. По мнению главы региона, в учреждении дополнительного образования создана современная культурная среда — как для педагогов, так и для детей. В кратчайшие сроки здесь заменили кровлю и инженерные коммуникации, отремонтировали учебные классы, закупили новые музыкальные инструменты. Особое внимание было уделено вопросам безопасности: установлена современная противопожарная система, а также видеонаблюдение.

"Важно, что дети в безопасных и комфортных условиях будут получать новые знания в области культуры и искусства, заниматься творчеством", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Центр семейного чтения открылся для жителей райцентра Сергиевского района благодаря нацпроекту "Культура", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. После модернизации сельская библиотека стала абсолютно новым и современным пространством. Обновленная библиотека оснащена компьютерной техникой, высокоскоростным интернетом, а книжный фонд регулярно пополняется. Глава региона пообщался с сотрудниками учреждения, которые отметили, что после модернизации посещаемость библиотеки значительно увеличилась.