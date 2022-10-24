Дмитрий Азаров: "Земляки должны чувствовать, что мы делаем все для защиты их интересов"

В понедельник, 24 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба при правительстве Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, правоохранительных органов, военного комиссариата, а также главы городов региона.
"В сегодняшних реалиях нет задачи более важной, чем координированная, системная, четкая работа всех ведомств - органов власти разных уровней, силового блока, армии, предприятий оборонного комплекса для достижения целей и задач, поставленных президентом страны, - подчеркнул Дмитрий Азаров в начале заседания. - Наши земляки должны чувствовать, что все наши действия продуманы и последовательны, что мы каждый на своем месте делаем все для защиты интересов граждан. Считаю крайне важным всем руководителям ведомств мобилизовать свои коллективы, личным примером настроить на работу в особых условиях".
Во время заседания участники рассмотрели ход призыва граждан, подлежащих мобилизации на территории Самарской области, а также процесс подготовки и обучения мобилизованных в местах их размещения в частях.
На заседании штаба обсудили и усиление безопасности объектов критически важной инфраструктуры. Дмитрий Азаров отметил, что соответствующие поручения ответственным ведомствам и руководителям учреждений уже даны.
"Нам необходимо добиться, чтобы все руководители обеспечили контроль проверок антитеррористической защищенности объектов, относящихся к этой категории, тренировок и учений",- подчеркнул руководитель области.
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