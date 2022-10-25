Дмитрий Азаров вручил паспорта граждан России вынужденным переселенцам Донбасса

Во вторник, 25 октября, губернатор Дмитрий Азаров вручил паспорта граждан Российской Федерации жителям Донбасса, которые покинули родную землю из-за постоянных обстрелов и теперь живут под мирным небом в Самарской области.

"Для меня большая честь и личная радость - вручить вам паспорта граждан РФ", - отметил глава региона, поздравляя с этим долгожданным и знаменательным событием жителей недавно присоединенных к России территорий.

Руководитель области отметил, что он неоднократно бывал на территории Донецкой народной республики и в городе-побратиме Снежное, в Луганской народной республике, встречался с мирными жителями, российскими военнослужащими, которые встали на защиту их жизней, в том числе с бойцами Самарского батальона и 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. Поэтому он не понаслышке знает, что там происходило и происходит до сих пор.

Глава региона подчеркнул, что абсолютное большинство жителей Самарской области сразу включились в работу по оказанию помощи жителям Донбасса. Всего было отправлено 84 гуманитарные колонны, 1,5 тыс. т различного груза. Самарцы оказывали поддержку и тем, кто приехал в регион, покинув свои дома из-за постоянных обстрелов.

"Я рад тому, что вы сейчас здесь, на территории Самарской области. Мы постараемся, мобилизовав работу государственной, региональной, муниципальной власти, обеспечить вас всем необходимым, чтобы вы почувствовали и комфорт, и мирную жизнь, нашли возможность применить свои таланты здесь, на Самарской земле, мы создадим возможности для вашей самореализации, постараемся все для этого сделать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Вместе с паспортами жителям Донбасса были вручены Конституция Российской Федерации и книга об истории Самарской области. "Я очень надеюсь, что вы, сохраняя любовь к своей малой родине, влюбитесь и в нашу Самарскую область, оцените ее красоты, экономический, промышленный, научный потенциал. Мы постараемся создать для этого условия", - отметил губернатор.

Среди тех, кто сегодня стал гражданином России, - супруги Владимир и Людмила Карлацкие. Пенсионеры покинули свой дом летом этого года и приехали в Самарскую область. Выбирались, буквально рискуя своими жизнями. Но им удалось пересечь границу.

"Сегодня мы стали гражданами России. Мы ждали этого события долгих восемь военных лет. Но мы родом из Советского Союза, поэтому мы все 30 лет ждали, что будем одной страной, - со слезами на глазах рассказала Людмила Карлацкая. - С Россией у меня связана вся жизнь. Я училась в Москве, там же служил муж, сын служил в Ленинграде, внук окончил университет в Самаре. Поэтому мы связаны с Самарой и Россией. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за гостеприимство, что радушно нас встретили, дали кров, приютили и отнеслись как к своим".

Елена Узун вместе со своей дочерью приехала в Самарскую область из Мариуполя в августе. Муж остался защищать малую родину. "Я не ожидала такого отношения людей к нам. Многие обнимали, целовали, радовались тому, что мы приехали, предлагали свою помощь. Благодарность всем огромная!" - обратилась она к губернатору. Во время проведения референдума женщина работала наблюдателем, а сегодня стала гражданкой Российской Федерации.

"Это долгожданное событие, к которому вы шли осознанно через трудности, лишения. Надеюсь, что мы создадим все условия, чтобы вы почувствовали себя гражданами великой страны и смогли реализовать свои таланты и устремления", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время беседы - уже с полноправными гражданами Российской Федерации - жители Донбасса отметили, что теперь у них есть возможность трудоустроиться и получать стабильный заработок, проживая на территории Самарской области.

Дмитрий Азаров отметил, что работы много, поэтому каждый человек может себя реализовать. Он напомнил, что на протяжении последних четырех лет на крупных и средних предприятиях Самарской области ежегодно создавалось не менее 10 тысяч рабочих мест. "Сейчас в регионе количество вакансий почти в четыре раза больше, чем людей, официально ищущих работу", - подчеркнул губернатор.

Завершая встречу, глава региона выразил уверенность в том, что общими усилиями непростые времена будут преодолены и Россия одержит победу над злом.

"Наш святой долг - создать условия для того, чтобы все военнослужащие были полностью подготовлены к тому, чтобы защищать Родину. Сейчас, в особой ситуации, нужна настоящая сплоченность, общественная мобилизация, помимо мобилизации экономики, военнослужащих. Я рассчитываю на вас и надеюсь, что вы сможете внести большой вклад в важное дело - объединение людей", - резюмировал Дмитрий Азаров.