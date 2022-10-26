Дмитрий Азаров обсудил с членами Общественной палаты региона поддержку военных и их семей

В среду, 26 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Общественной палаты Самарской области, в котором приняли участие представители молодежных, ветеранских объединений, члены советов при органах власти, главы городов и районов, активные жители региона.

"В это особое время роль Общественной палаты тоже особая, - подчеркнул губернатор в начале заседания и поблагодарил всех общественников за внимание к вопросам мобилизации, поддержки семей, военнослужащих, трудовых коллективов.

Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях нужна всеобщая мобилизация для решения ключевых вопросов социально-экономического развития.

"Нацеливаю на это всех коллег из органов исполнительной власти - региональных, муниципальных, федеральных, а также депутатов. Мы создали специальный оперативный штаб в соответствии с указами президента № 756 и 757, который я возглавил. Благодарен вам, что нацеливать на мобилизацию Общественную плату региона не понадобилось. Каждый из вас с первых дней включился в эту работу. Вы чувствуете нерв времени, оказываете помощь там, где она нужна, и всегда откликаетесь, делаете это в опережающем порядке", - обратился губернатор к общественникам.

В ходе заседания обсуждалась реализация добровольческих и волонтерских проектов и инициатив, работы некоммерческих организаций, взаимодействия общественных объединений и органов власти, нацеленных на поддержку жителей Донбасса и помощь военнослужащим и их семьям. Этому вопросу уделяет первостепенное значение президент страны Владимир Путин.

"Самарская область стала первым регионом, где мы приступили к формированию социальных паспортов семей военнослужащих. И сегодня серьезно продвинулись в том, чтобы этот вопрос решать не просто на системной основе, но и с использованием современных технологий, IT-платформ, чтобы четко вести эту работу и взаимодействие с семьями военнослужащих", - отметил губернатор.

Эти вопросы находятся на личном контроле руководителя региона. Каждый понедельник на оперативном совещании в правительстве региона главы муниципалитетов докладывают о том, как ведется работа.

"Мы проверяем, насколько то, о чем мы договорились, чтобы каждая семья военнослужащих была в фокусе внимания местной власти, ведомств, соответствовала действительности. Задача поставлена такая, чтобы каждый глава лично знал каждую семью военнослужащего, в соответствии со сформированным социальным паспортом знал, какая помощь нужна по образованию детей, по медицинской части. Могу отметить, что очень хорошая практика нарабатывается по целому ряду муниципальных образований", - отметил глава региона.

Это и помощь в бытовых, жилищно-коммунальных вопросах, дополнительные льготы по проезду в общественном транспорте и много других - в дополнение к тем мерам поддержки, которые приняты на региональном уровне.

"Целый ряд решений мы приняли после того, как я поговорил с военнослужащими, увидел актуальность проблем, и незамедлительно мы приняли решения. Готовы принимать их вновь, в соответствии с теми запросами, которые возникают в ходе решения тех или иных задач, вопросов, которые ставят перед нами военнослужащие и их семьи", - отметил губернатор.

На постоянной основе бойцам оказывается и необходимая юридическая, нотариальная помощь. За проведенную работу глава региона поблагодарил президента нотариальной палаты Самарской области Галину Николаеву.

Была проведена работа по решению коммунально-бытовых вопросов в воинских частях, в том числе по обеспечению тепло- и водоснабжению. "Сейчас мы продолжаем создавать новые места размещения военнослужащих уже за пределами воинских частей, переоборудуем целый ряд помещений, стараемся сделать так, чтобы все было комфортно и достойно", - отметил губернатор.

Губернатор обратил внимание, что мобилизованным военнослужащим началась выдача дополнительной экипировки. "Всем необходимым для проведения учений, стрельб, слаживания бойцы обеспечены Министерством обороны. А мы готовили экипировку и планировали ее выдачу при передислокации в зону специальной военной операции. Целый ряд элементов мы начали выдавать. В первую очередь, сапоги, потому что погода дождливая. Приступаем к выдаче другой дополнительной экипировки, которая сейчас фактически не нужна, но ожидания в воинских подразделениях есть", - отметил Дмитрий Азаров.

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер поблагодарил губернатора за внимание к тем вопросам, которые поднимают инициативные и неравнодушные жители региона. В пример такого отложенного взаимодействия он привел решение вопросов, касающихся обеспечения семей военнослужащих путевками для восстановления и укрепления здоровья.

"Это выросло в создание социальных паспортов семей военнослужащих, - отметил Виктор Сойфер. - Совместно проделана огромная работа. Мы благодарны за такое отношение к импульсам, которые дает Общественная палата региона".

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты России Павел Покровский рассказал о волонтерских и добровольческих инициативах, которые были реализованы в регионе. "Когда наши ребята из Снежного отдыхали у нас, мы их знакомили с возможностями Самарской области, на что способен наш регион - с ресурсной, научной, образовательной точки зрения и последующего трудоустройства", - поделился Павел Покровский.

Кроме того, Общественной палатой были организованы патриотические акции и мероприятия "Своих не бросаем", на Донбасс отправлены сотни тонн груза.

"Есть возможность показать и повысить эффективность нашей деятельности. Давайте постараемся на площадке Общественной палаты сформировать центр, где мы будем собирать проекты с максимальной эффективностью для региона", - вышел с инициативой Павел Покровский, которая была поддержана всеми участниками расширенного заседания.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов Светлана Полдамасова рассказала о взаимодействии НКО Самарской области, Крыма и Донбасса по линии благотворительности и волонтерства.

Она напомнила, что еще в апреле 2014 года, после проведения референдума о присоединении Крыма, Общественная палата региона обратилась ко всем жителям Самарской области с предложением принять участие в благотворительной акции по сбору средств и гуманитарной помощи крымчанам. Было собрано более 42 млн рублей на восстановление Сакского района.

"Деньги потрачены на реальные дела. Это ремонт территориальной больницы, закупка современного медицинского оборудования, ремонт и оснащение школ, ремонт объектов военной истории, - поделилась Светлана Полдамасова. - Благодаря соглашению между нашими ОП мы уже знаем организации, которые готовы к сотрудничеству. Очень хотим им помочь, ищем партнеров. Видим, что очень востребованы работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И здесь могли бы принять активное участие самарские НКО".

Заместитель председателя комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Оксана Симонина рассказала о помощи вынужденным переселенцам с Донбасса, которые приехали в Самарский регион.

"Люди оказались в жестких условиях военных действий, и многие из них приехали практически с пустыми руками. Для оказания теплого приема и всесторонней поддержки была организована закупка товаров первой необходимости. За косметическими принадлежности мы обратились к самарским производителям. Они практическим в режиме реального времени откликнулись на нашу просьбу и предоставляли все необходимое. Из всего было сформировано волонтерами "Молодой гвардии" более 1000 пакетов для каждого прибывшего на Самарскую землю. Для того, чтобы создать комфортные условия для комфортного проживания по заявкам руководителей пунктов временного размещения пункты были обеспечены необходимой бытовой техникой - более 20 единиц", - рассказала она.

Благодаря победе в конкурсе фонда президентских грантов Общественная палата Самарской области организует центр правовой поддержки для жителей ДНР. "Грант направлен она оказание помощи в получении льгот в соответствии с российским законодательством социально незащищенным категориям граждан - пенсионерам, матерям-одиночкам, многодетным семьям. Надеюсь, что с помощью наших специалистов мы окажем им необходимую поддержку, - убеждена Оксана Симонина. - Этот пример - один из первых в стране, когда мы получили президентский грант на оказание помощи жителям ДНР".

Президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева рассказала о мероприятиях по поддержке вынужденных переселенцев из Донбасса и участников СВО - это как гуманитарная помощь, так и оказание нотариальных действий без оплаты. В том числе, самарские нотариусы бесплатно помогают мобилизованным гражданам - от консультаций до нотариальных услуг.

Директор по развитию общественного культурно-социального фонда "Звезда и лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова Екатерина Колотовкина рассказала о помощи участникам СВО и мобилизованным жителям региона: "Мы помогаем военнослужащим, убывающим на специальную военную операцию. Бывают случаи, когда к нам обращаются жены военнослужащих, которые своим ходом приезжают к нам на склад взять необходимые вещи по запросу мужей".

По инициативе фонда инженерами была разработана и внедрена в производство печка "Самарочка". Фонд также занимается обучением легкими беспилотными летательными аппаратами, специально создан учебный класс, открыта группа по специальности "снайпер". Налажено сотрудничество с бизнесом, общественными организациями и волонтерами, которые хотят оказать помощь военнослужащим и их семьям.

Председатель Общественной палаты Сызрани Галина Романова рассказала о лучших практиках волонтерского движения города и той, помощи, которую сызранские НКО оказывают бойцам СВО, жителям Донбасса, вынужденным переселенцам. В частности, были отмечены молодежное движение волонтеров "Новое поколение", отряд "Добрые сердца", состоящий из жителей "серебряного" возраста, НКО "Сплочение", Центр гуманитарной помощи, создаваемый Сызранской епархией.

В завершении заседания Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас основная задача и главная цель состоит в том, чтобы общими усилиями сделать все для победы. "Настраиваю своих коллег на то, чтобы каждое действие, каждое слово, мероприятие, которое мы проводим, были подчинены одной главной цели. Вот если этой составляющей нет в том или ином событии, мероприятии, встрече, наверное, оно сейчас неуместно. Мы должны быть сконцентрированы на главном", - обратился к участникам заседания губернатор.