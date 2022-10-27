Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской губернской думы

В четверг, 27 октября, в очередном заседаниие Самарской губернской думы приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутаты Государственной Думы, руководители министерств и ведомств региона.

Открывая заседание, губернатор сообщил депутатам об итогах прошедшего сегодня ранее заседания правительственной комиссии под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, где обсуждался ход исполнения работ по помощи братским субъектам.

"Дана очень высокая оценка нашей работе. По ДНР мы отмечены в числе 3 субъектов, в которых исполнение намеченных планов свыше 70%. Всего 5 объектов не завершено, но процент исполнения по 4 из них превышает 95%. Это из 82 объектов, которые мы выполняем в городе-побратиме Самарской области Снежное, - проинформировал участников заседания глава региона. - Хочу поблагодарить всех добровольцев, все компании, которые приняли участие и, конечно, депутатский корпус. Многие побывали в Снежном, лично проверяли ход работ. Такая совместная работа и депутатский контроль, в том числе, играет большую роль, позволяет нам достигать таких результатов. Сегодня город полностью готов к отопительному сезону, 10 дней назад был подписан приказ о начале отопительного сезона - раньше других. И эта большая работа сегодня отмечается и на федеральном уровне".

Высокую оценку усилиям региональных властей дал президент страны Владимир Путин. Самарская область отмечена как один из регионов-лидеров по исполнению нацпроектов.

"Мы участвуем практически во всех программах, федеральных проектах и везде имеем достойные показатели, и также были отмечены в группе лидеров. Это не говорит о том, что все результаты достигнуты. Мы набрали хороший темп. Вчера президент страны говорил о том, что мы должны ускоряться по всем направлениям. Нельзя терять темп, чтобы лидерские позиции сохранять. Но самое главное - все объекты выполнить вовремя, в срок и качественно", - заявил глава Самарской области.

"На следующей неделе в Москве у меня целый ряд встреч с министрами, с которыми мы будем подробно дорабатывать поручения президента и добиваться результата", - отметил губернатор.

Глава региона сообщил о той работе, которая ведется в регионе по поддержке мобилизованных и их семей, по обеспечению безопасности и мобилизации экономики в этот особый период. Напомним, на территории региона в соответствии с указом президента был создан оперативный штаб, который возглавил Дмитрий Азаров. Заседания штаба проводятся на регулярной основе в закрытом режиме.

Ведется большая работа по поддержке военнослужащих и членов их семей. Целый ряд мер - по единовременной региональной выплате в размере 50 тыс. руб. мобилизованным, освобождении от платы за детский сад и школьное питание - уже был принят по инициативе губернатора и после объезда им всех воинских частей и общения с мобилизованными земляками. При этом льготы коснулись не только семей мобилизованных по указу президента, но всех участников СВО. Самарская область стала первым регионом в стране, где создана система социальных паспортов семей военнослужащих.

По поручению губернатора главы муниципалитетов лично курируют каждую семью военнослужащего, еженедельно докладывая на оперативных совещаниях о проблемных вопросах и мерах поддержки, принятых на муниципальном уровне. Самые эффективные из них будут предложены к использованию в соседних муниципалитетах региона.

Была проведена работа по решению коммунально-бытовых вопросов в военных частях. Не везде инженерная инфраструктура была в должном состоянии. После вмешательства губернатора все проблемные вопросы были решены.

"Депутатов попрошу быть в постоянном контакте с семьями военнослужащих, смотреть, как эта работа ведется, а самое главное - самим помогать, включаться - жилищные, бытовые вопросы, по образованию, приоритетному обследованию в медицинских учреждениях, санаторно-курортное лечение и так далее, - целый комплекс мер работает сегодня. Подсказывайте, обращайте внимание - мое, глав муниципалитетов. Сейчас все обращения, которые ко мне поступают в письменной форме, в сети интернет, на приемах, в первоочередном порядке отрабатываются. В соответствии с ними мы достраиваем систему, дополнительные решения принимаем", - обратился к членам заксобрания Глава региона.

В воинские части уже начала поступать дополнительная экипировка, которой бойцов обеспечивает регион. Внимательно ознакомиться с предметами амуниции, убедиться в высоком качестве каждого предмета для бойцов депутаты смогли перед началом заседания - она была представлена в холле здания Самарской губернской думы.

"Именно такого качества экипировку регион будет поставлять всем военнослужащим", - подчеркнул губернатор, обратив внимание, что также в воинские части поступают комплекты экипировки от благотворительных, общественных организаций, частных предпринимателей, которые оказывают помощь военнослужащим.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня, в этот особый период, важна работа на опережение, внутренняя мобилизация всех органов власти, депутатского корпуса.

"Такая внутренняя мобилизация и консолидация только и может привести к победе по всем направлениям, по всем фронтам. Надеюсь, что такая конструктивная мобилизация, такая консолидация будет сохраняться и в губернской Думе, - выразил уверенность глава региона, отметив, что общение с людьми сейчас носит первостепенное значение. - Где-то приободрить, поддержать, решить проблемы, вселить уверенность, разобрать частные вопросы. Рассчитываю, что многое сделаем в это особый период".

Масштабы той работы, которая ведется под руководством Дмитрия Азарова на территории региона сегодня, отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"За 5 лет наш регион сделал скачок, настоящий рывок. По инвестициям мы занимали место в конце списка среди регионов страны, сейчас мы на 8 месте, в десятке лучших. Дворец спорта - на год раньше срока сдали. Два моста, развязка на улице Ново-Садовой и Советской Армии - все со значительным опережением сроков. Построено 110 новых объектов здравоохранения. И можно еще долго перечислять достижения. Вы работаете как уроженец нашей Куйбышевской, Самарской области, наш земляк. Вы лидер, за которым хочется идти, и люди идут за вами", - поблагодарил главу региона Геннадий Котельников.

Одним из вопросов, который был рассмотрен на заседании губернской думы, стало внесение изменений в Закон Самарской области "О наградах в Самарской области". Законопроект был инициирован губернатором. В перечень региональных государственных наград было предложено внести Почетный знак Нестора Постникова, который будет вручаться за вклад в развитие сферы здравоохранения, Почетный знак Николая Семенова - за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, и Почетный знак Дмитрия Устинова, которым могут быть награждены военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также других федеральных органов исполнительной власти, выполняющие задачи по обеспечению безопасности государства.

"Это значимая инициатива, мы должны чаще говорить слова благодарности жителям нашего региона", - отметила председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева.

Решение о поддержке инициативы было принято депутатами единогласно, за что глава региона поблагодарил участников заседания.

Губернатор отметил важную роль в работе по подготовке законопроекта Совета Почетных граждан Самарской области, особенно Петра Кабытова.

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал потомкам Дмитрия Федоровича Устинова, которые дали согласие на учреждение награды.

"В нынешних особых условиях награда Дмитрия Федоровича Устинова особое значение имеет. Во многом благодаря его таланту была создана оборонная мощь страны, которая выиграла в самой страшной войне в мире. Хочу поблагодарить вас за поддержку. Думаю, мы очень своевременно эти решения принимаем", - заключил губернатор, заверив, что первые кандидатуры для вручения наград будут обсуждаться с депутатским корпусом.