В Самарской области за мошенничество на 1,5 млн руб. задержали последователей АУЕ

В Похвистневе Самарской области задержали подозреваемых в деятельности сообщества АУЕ - Арестантское уголовное единство (запрещено на территории РФ). Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
По версии правоохранителей, задержанные пропагандировали криминальный образ жизни среди молодежи, занимались вымогательством и прикрывали незаконный бизнес.
По данным регионального ГУ МВД, по версии следствия, в середине октября 32-летний уроженец соседнего государства и 51-летняя неоднократно судимая жительница Самарской области уговорил пятерых жителей Похвистневского района поучаствовать в мошенничестве.
Злоумышленники подготовили документы с фиктивными сведениями о месте работы и доходах 57-летней женщины. На основании этих документов она взяла кредит более 1,5 млн руб., но деньги при этом никто не собирался возвращать.
Правоохранители считают, что подозреваемые причастны к другим аналогичным преступлениям. Сейчас все семеро заключены под стражу.
Всех подозреваемых задержали в одно и то же время 25 октября. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования").
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.