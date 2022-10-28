В Самарской области за мошенничество на 1,5 млн руб. задержали последователей АУЕ

В Похвистневе Самарской области задержали подозреваемых в деятельности сообщества АУЕ - Арестантское уголовное единство (запрещено на территории РФ). Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

По версии правоохранителей, задержанные пропагандировали криминальный образ жизни среди молодежи, занимались вымогательством и прикрывали незаконный бизнес.

По данным регионального ГУ МВД, по версии следствия, в середине октября 32-летний уроженец соседнего государства и 51-летняя неоднократно судимая жительница Самарской области уговорил пятерых жителей Похвистневского района поучаствовать в мошенничестве.

Злоумышленники подготовили документы с фиктивными сведениями о месте работы и доходах 57-летней женщины. На основании этих документов она взяла кредит более 1,5 млн руб., но деньги при этом никто не собирался возвращать.

Правоохранители считают, что подозреваемые причастны к другим аналогичным преступлениям. Сейчас все семеро заключены под стражу.

Всех подозреваемых задержали в одно и то же время 25 октября. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования").