В пятницу, 28 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства Самарской области. На нем были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.

"Для всей команды правительства Самарской области принципиально важно, что уже пятый год подряд мы на расширенном заседании правительства проводим открытое общественное обсуждение проекта областного бюджета еще до внесения его в губернскую думу. Тем самым инициируем общественное чтение будущего бюджета, предварительное широкое обсуждение его основных позиций не только с депутатским корпусом всех уровней, но и с широким спектром общественных организаций, руководителями предприятий и учреждений, со всеми муниципалитетами Самарской области", - подчеркнул Дмитрий Азаров, открывая совещание.

Руководитель области отметил, что главный финансовый документ, который будет приниматься на следующий год, вновь особенный. Это связано с тем, что развитие экономики региона происходит в жестких условиях внешнего санкционного давления.

При обсуждении бюджета следующего года, заявил Дмитрий Азаров, во главе должны стоять взаимосвязанные задачи, которые носят первостепенный характер. Во-первых, он должен сохранить четкую социальную направленность. Это, по мнению руководителя области, позволит укрепить общественно-политическую стабильность в регионе. Во-вторых, следует обеспечить дальнейшее поступательное, во многом даже опережающее развития губернии.

Кроме того, большие усилия необходимо приложить для достижения всех целей специальной военной операции. "Мы всемерно должны содействовать успеху специальной военной операции, сосредоточить усилия государства и общества на помощи нашим воинам, на поддержке их семей, на сплочении людей, консолидации общества вокруг единой цели - достижении всех целей специальной военной операции. Все, что работает на нашу победу и приближает ее, мы обязаны реализовывать в первоочередном порядке. Мы должны рассматривать все наши ключевые решения с точки зрения того, как они помогают решению главной задачи", - акцентировал внимание участников заседания Дмитрий Азаров.

Достойный вклад в достижение поставленных целей вносят все жители Самарской области. Губернатор подчеркнул, что воины, которые защищают Родину, должны быть уверены, что на этот период их семьи находятся под надежной защитой. "А их близкие, временно оставшиеся без привычной опоры, должны ощутить тепло, заботу и поддержку общества, нашу с вами поддержку", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил и о тех инициативах, которые были поддержаны общественностью и приняты региональным правительством. Речь шла о единовременных денежных выплатах в размере 50 тысяч рублей для мобилизованных, которые проходят обучение и боевое слаживание. Средства выделены из областного бюджета. Кроме того, была отменена палата за детские сады и школьное питание.

"К сожалению, остаются точечные вопросы по предоставлению кредитных каникул. На это я хочу отдельное внимание обратить наших коллег из финансовой, банковской системы, - обратился губернатор к руководителям кредитных учреждений. - Мы будем добиваться исполнения законодательства в полной мере, следить за тем, чтобы предоставление кредитных каникул не сказывалось на увеличении процентной ставки. К сожалению, у нас такие сигналы есть. Но это недопустимо. Уверен, что совместно мы здесь не допустим малейшего нарушения прав военнослужащих и законодательства Российской Федерации".

Дмитрий Азаров отметил, что регион вправе рассчитывать на успешное выполнение всех поставленных задач, несмотря на вызовы и сложности, с которыми приходиться сталкиваться.

Докладывая об итогах социально-экономического развития Самарской области за 9 месяцев 2022 года, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что несмотря на беспрецедентные условия внешнего санкционного давления, экономика региона демонстрирует устойчивость к современным глобальным вызовам. Во многом этому способствуют результаты работы по наращиванию потенциала региона в предыдущий период.

"В прошлом году темпы роста экономики были самыми высокими за последние 9 лет. ВРП в сопоставимых ценах увеличился на 4,5%. Абсолютное большинство отраслей демонстрировало положительный тренд развития", - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

Заметны позитивные результаты работы по поддержке среднего и малого бизнеса. По уровню развития сферы предпринимательства Самарская область входит в десятку лучших регионов России.

"Текущие итоги развития региона и работа по нивелированию рисков позволяют нам планировать в среднесрочной перспективе устойчивое развитие региона. Прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2023–2025 годы разработан, как и прогноз развития Российской Федерации, в двух вариантах - базовом и консервативном. Они отличаются различной степенью влияния внешних факторов", - обратился к участникам расширенного заседания Дмитрий Богданов.

Глава регионального минэкономразвития сообщил, что базовый вариант прогноза развития Самарской области предполагает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям, подчеркнув, что реализация всех намеченных планов дает основания для возобновления экономического роста уже в следующем года.

По словам главы министерства экономического развития региона, основной вклад в промышленный рост внесут восстановительные темпы в автомобилестроении. Важнейшим фактором станет разработка новой стратегии развития АвтоВАЗа, в рамках которой уже принято важное для Самарской области решение о переносе на тольяттинскую площадку производства модели Лада Веста.

Согласно прогнозам, ежегодный прирост объема инвестиций в среднем будет находиться на уровне 3,3% относительно уже высокой базы, достигнутой по итогам 2021 и 2022 годов.

Продолжится реализация инвестпроектов во всех ключевых отраслях экономики региона: автомобилестроении, аэрокосмическом комплексе, производстве резиновых и пластмассовых изделий, энергетике, производстве строительных материалов, торговле, логистике, пищевой промышленности.

Получит дальнейшее расширение практика использования механизма государственно-частного партнерства для реализации масштабных проектов, в том числе, продолжится работа по реализации крупных проектов в сфере создания транспортной инфраструктуры. Это строительство моста через Волгу в районе Тольятти - на конец октября строительная готовность объекта уже составила 65%. Также с использованием концессионных соглашений планируется построить новые школы, реконструировать футбольно-тренировочную базу Академии футбола имени Ю.Коноплева и детский оздоровительный лагерь "Черноморец" в Анапе. Важнейшим проектом ГЧП станет строительство межвузовского международного кампуса в Самаре.

В будущем году будет продолжена активная модернизация объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, медицинских учреждений. Продолжится активная работа по завершению строительства первой линии метрополитена с возведением станции "Театральная", а также по строительству, реконструкции и ремонту объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Планируется завершить строительство стратегического инфраструктурного объекта - моста через реку Волгу в районе Тольятти в составе международного транспортного маршрута, ведущего в Западный Китай.

В 2023–2024 годах в Самаре завершится строительство крытого футбольного манежа, планируется начать капремонт областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина. В Тольятти будет создана вторая в регионе школа креативных индустрий, а в Новокуйбышевске построено новое здание для театра-студии "Грань".

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представил министр управления финансов Самарской области Андрей Прямилов. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2023 год составил 191 млрд 885 млн рублей.

Министр финансов региона отметил, что сейчас как никогда ранее к планированию нужно относиться максимально осторожно. "На рост доходов, на поступления средств, которые могли бы быть направлены на дополнительные, неучтенные в проекте бюджета направления и объекты, в этих сложных условиях существенной неопределенности сегодня рассчитывать не стоит", - сказал Андрей Прямилов.

Министр финансов также отметил, что проводимая правительством региона во главе с губернатором политика по снижению государственного долга Самарской области позволила сформировать резерв привлечения заимствований на будущие периоды. Результатом ее стало сокращение объема государственного долга на 25 млрд рублей.

Кроме того, в 2022 году Самарской области был предоставлен бюджетный кредит из федерального бюджета на реализацию двух инфраструктурных проектов - строительство станции метро "Театральная" в г. Самара, а также мостового перехода через реку Волгу в г. Тольятти. Общий объем средств составил более 13 млрд рублей. В 2023 году планируется привлечение второго транша кредита в рамках одобренного Самарской области лимита в размере почти 6 млрд руб. на строительство метро.

"Губернатором Самарской области и Правительством Самарской области при формировании расходной части бюджета была проведена работа по инвентаризации и приоритезации расходов. Как и прежде, областной бюджет носит социально-ориентированный характер", - подчеркнул Андрей Прямилов, сообщив, что общий объем расходов областного бюджета в 2023 году составит 217 млрд рублей.

Среди "защищенных" статей расходов - средства, предусмотренные на меры социальной поддержки, расходы на фонд оплаты труда, средства на реализацию указов президента Российской Федерации, а также расходы на реализацию национальных проектов.

Ключевыми приоритетами при формировании бюджета являются социально-значимые объекты инвестиционного характера, в частности, на проектирование, строительство, реконструкцию объектов здравоохранения, образовательных учреждений.

Более 2 млрд руб. предусмотрено в бюджете 2023 года на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 1,6 млрд руб. - на оказание государственной поддержки обманутым дольщикам.

На проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения выделят 221 млн рублей в 2023–2024 гг., в том числе в 2023 году - 113 млн рублей.

На поддержку и развитие сельского хозяйства проектом областного бюджета в 2023 году предусмотрено 2,5 млрд рублей. В целом на трехлетний период предусмотрено 7,3 млрд рублей. Более 3,5 млрд руб. будет направлено на стимулирование инвестиционной активности и поддержку инвесторов в 2023 году.

"Мы понимаем, что в нынешних обстоятельствах неопределенностей достаточно много. Придется еще раз возвращаться к вопросу создания резервов. Сейчас они у нас не такие значительные как хотелось бы. Исходя из прогноза будем над этим работать, обсуждать", - отметил Дмитрий Азаров, комментируя доклад министра финансов региона.

Глава региона напомнил, что создание резервов в текущем году позволило разрешить многие вопросы. Например, благодаря предусмотренному резерву в 10 млрд руб. на поддержку реализации стратегически важного для региона и страны проекта Обхода Тольятти со строительством мостового перехода через Волгу удалось продолжать строительство намеченными темпами.

"Нам эти средства в итоге не понадобились. Мы добились федеральной поддержки, и я благодарю Президента страны за прямое участие в реализации этого проекта. Но вместе с депутатами мы предусмотрели деньги, которые позволили партнеру-концессионеру принять необходимые финансовые решения вместе с банковским пулом и не остановить строительство, пока мы не добились решения на федеральном уровне", - подчеркнул губернатор.

Сегодня регионом оказывается масштабная помощь участникам специальной военной операции, мобилизованным гражданам и их семьям, и это важно учитывать при обсуждении и внесении корректировок в проект бюджета будущего года, заявил глава региона.

Генеральный директор АО "Авиакор - авиационный завод", президент Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" Алексей Гусев оценил развитие промышленности региона в непростых экономических условиях и отметил, что сегодня ключевая роль отводится предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня все предприятия ОПК наращивают объемы производства по линии государственных оборонных заказов в полтора и более раза, не забывая при этом о продукции гражданского назначения. В целом, нарушений по срокам исполнения нет. Совместно с региональным правительством решается вопрос с обеспечением квалифицированными кадрами предприятий ОПК - цель поставлена, и она будет достигнута", - сказал Алексей Гусев.

Президент "Союза работодателей Самарской области" напомнил, что промышленным предприятиям доступны различные федеральные и региональные меры поддержки. Благодаря этому, по словам Алексея Гусева, сегодня наращиваются темпы промышленного производства, реализуются масштабные инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места. В качестве примера он привел динамику развития крупнейших предприятий региона: ПАО "ОДК-Кузнецов", ПАО "КуйбышевАзот", ПАО "Тольяттиазот", "АВТОВАЗ", АО "Авиакор - авиационный завод".

"Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации, регионального правительства, слаженной работе трудовых коллективов предприятиям региона удается сегодня не только стабильно работать, но и наращивать объемы, в том числе по линии гособоронзаказов. Все это позволяет нам позитивно смотреть в будущее, открывать новые рабочие места, выполнять свои социальные обязательства, добиваться положительных результатов в поставленных целей, - сказал Алексей Гусев. - От имени всех промышленников и предпринимателей хочу поблагодарить Вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку всех наших инициатив, неравнодушие к проблемам и достижениям трудовых коллективов, внимание к нашим ветеранам труда, передающим опыт молодому поколению будущей России и сплочению всего самарского общества перед вызовами в текущий период".

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов рассказал о развитии высшего образования в Самарской области, что неразрывно связано с социально-экономическим состоянием региона.

"При беспрецедентной поддержке губернатора и правительства Самарской области в нашем регионе реализован ряд масштабных проектов по развитию вузовской инфраструктуры, поддержке молодежной науки, воспитательной работе с молодежью. Благодаря поддержке правительства области вузы региона являются активными участниками федеральных конкурсов. Все это позволяет молодежи региона с уверенностью смотреть в будущее, поступать после школы в университеты региона, далее развивать экономику нашей области. Талантливая молодежь всё больше и больше остается в нашем регионе. Работа с наиболее ориентированной и продвинутой молодежью в интересах экономики региона у нас выстраивается со школьной скамьи, при этом для самарского региона традиционно сильными являются IT-направление и инженерия. И это очень верный вектор, который задает правительство Самарской области. Безусловно, тотальные внешние санкции затронули научно-технологическую сферу. Но в Самарской области сильные исследовательские коллективы, выстроена система трансфера технологий. Все вузы региона планомерно развиваются и двигаются в направлении формирования технологического суверенитета нашей страны", - сообщил Александр Колсанов.

Ректор СамГМУ отметил, что регион поддерживает университеты и финансово: сформирована комплексная система поддержки ученых, талантливых студентов, аспирантов, предоставляются субсидии на развитие научной деятельности, укрепление материально-технической базы, софинансирование участия вузов в федеральных проектах. "Объединяющие проекты НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" и мирового кампуса кратно усилят те идеи и направления, которые сформированы в университетах. Личное участие во всех проектах губернатора Дмитрия Игоревича Азарова - залог успеха в тех начинаниях, которые предпринимает вузовское и академическое сообщество области в технологическом суверенитете", - сказал Александр Колсанов.

Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы, президент ГК "Амонд" Юлия Хаджиева в своем выступлении отметила развитие строительной сферы в регионе за последние годы, высокие темпы жилищного строительства, комплексную работу властей по переселению граждан из аварийного жилья, предоставлению жилья детям-сиротам.

Отдельное внимание Юлия Хаджиева обратила на эффективную работу правительства области по решению проблемы обманутых дольщиков.

"Всего за четыре предшествующих года исключено 46 объектов незавершенного строительства из перечня проблемных объектов, восстановлены права 4425 граждан. В 2023 году правительство Самарской области намерено полностью решить проблемы обманутых дольщиков в регионе", - сказала Юлия Хаджиева.

Председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор Общественного фонда поддержки военнослужащих и их семей "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина отметила важность поддержки со стороны региональных властей защитников Отечества и их семей, поблагодарив главу региона за самое внимательное отношение к этому вопросу.

"Общаясь с женами военнослужащих из других регионов, понимаю, что далеко не везде ведется такая огромная и слаженная работа как у нас. Работа в самарском регионе выстроена четко и эффективно. Без поддержки не останется ни одна семья. Нас слышат, нам помогают. Мы все понимаем, как важна для бойцов дополнительная экипировка, которой они обеспечиваются согласно решению губернатора в дополнение к военной амуниции, предоставляемой Министерством обороны. Знаю, как важно женам знать, что их мужья отправляются на фронт полностью экипированными, подготовленными. Знаю, как важно людям, идущим в бой, быть уверенными, что об их семьях есть кому позаботиться. Знаю это по собственному опыту - в СВО участвуют мой муж и два моих младших брата. Военнослужащие 2-й армии благодарны вам, Дмитрий Игоревич, что их семьи находятся под вашей опекой и защитой. Именно это дает им силу идти в бой и побеждать", - сказала Екатерина Колотовкина.

Председатель женсовета также поблагодарила губернатора за поддержку в реализации социально-патриотического фотопроекта "Жены героев", который сегодня уже принял всероссийский масштаб.

"Я просила Дмитрия Игоревича при возможности передать альбом с фотографиями жен наших героев для Владимира Владимировича Путина. Мы рады и горды, что президенту понравился наш проект. Проект уже вышел за пределы Самарской области, обрел второе дыхание. К нему присоединяются все больше женщин. Особенно важно, что участвуют и вдовы погибших ребят, которые присылают свои фотографии со словами поддержки военнослужащих, которые сейчас воюют. Это невероятно сильные женщины, примеры для нас всех", - сказала Екатерина Колотовкина, вручив главе региона календарь фотопроекта "Жены героев".

Директор ООО "ММК-ПЛЦ-Тольятти" Андрей Шевцов рассказал об инвестиционной привлекательности Самарской области и успешном опыте сотрудничества инвестора с регионом. Благодаря комфортным условиям, которые созданы для инвесторов в регионе, в июле 2022 года на территории ОЭЗ "Тольятти" начал работу производственно-логистический центр крупнейшего мирового производителя стали - Магнитогорского металлургического комбината. Инвестиции в проект составили более 1,8 млрд руб., планируемый объем налоговых отчислений - свыше 50 млн руб. в год, создано 88 рабочих мест (63 человека уже работают). Реализация проекта логистического центра ММК и развитие ОЭЗ "Тольятти" дает синергетический эффект - уже привлечен первый переработчик продукции ПАО "ММК", компания с инвестициями 700 млн руб., и планируемыми налоговыми отчислениями от 40 миллионов в год. В планах - запуск еще одного крупного проекта.

"Рад возможности выразить слова признательности руководству Самарской области за конструктивное сотрудничество и плодотворную совместную работу, благодаря которой на территории ОЭЗ "Тольятти" начал работу производственно-логистический центр Магнитогорского металлургического комбината. Регион получил крупное производство с перспективой расширения, рабочие места, налоговые поступления в бюджет", - сказал Андрей Шевцов, отметив, что ОЭЗ "Тольятти" сегодня входит в число лучших инвестиционных площадок страны.

Председатель сельхозпредприятия "Летниковское сельпо" из Алексеевского района, представитель Ассоциации "Народный фермер" Елена Свиридова рассказала о развитии сельского хозяйства в Самарской области. Она отметила, что губернатор и региональные власти уделяют пристальное внимание отрасли, на поддержку АПК выделяются значительные средства областного бюджета, ведется постоянная работа по привлечению федеральных средств, действует целый комплекс мер государственной поддержки. Итог этой работы - рекордные показатели в сельском хозяйстве Самарской области.

"Все меры государственной поддержки являются откликом на просьбы и инициативы сельхозпроизводителей. Наше правительство оперативно реагирует на внешние факторы, благодаря этому удается сглаживать их негативное влияние. Мы очень это ценим и знаем, что у нас есть надежный тыл, - сказала Елена Свиридова. - Сегодня одной из важнейших задач является создание комфортных условий для сельских жителей. Реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" позволяет укреплять имеющуюся и создавать новую социальную и инженерную инфраструктуру. И мы надеемся, что эта работа будет продолжена. Уверены, что планирование бюджета в отношении сферы сельского хозяйства только позитивно скажется на деятельности предприятий отрасли, их финансовой стабильности, позволит повысить объемы производства и расширить ассортимент продукции".

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников выразил мнение, что при формировании бюджета необходимо уделить особое вниманием решению ряда важнейших вопросов, которые губернатор Дмитрий Азаров обсуждал на встрече с Президентом страны.

"Сегодня мы ясно видим масштабные изменения, происходящие в Самарской области, и значительные успехи, достигнутые в развитии региона. Особенно хочу выделить беспрецедентную по своим масштабам работу Дмитрия Игоревича по отстаиванию интересов Самарской области на федеральном уровне, привлечению средств федерального бюджета. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты, - сказал Геннадий Котельников. - В работе над областным бюджетом мы должны уделить большое внимание решению ряда важнейших вопросов, которые Дмитрий Игоревич озвучил президенту России на встрече. Это поддержка города Тольятти и "АвтоВАЗа", финансирование строительства моста через Волгу, водоснабжение южных районов Самарской области, строительство межвузовского студенческого кампуса в Самаре и другие проекты. Необходимость претворения в жизнь таких масштабных проектов накапливалась годами. И вот теперь мы всерьез беремся за их реализацию".

Председатель губдумы отметил, что в ходе заседания прозвучало немало рациональных предложений, которые необходимо будет учесть в дальнейшей работе над бюджетом.

"Все депутатские фракции Самарской губернской думы совместно с правительством Самарской области детально и оперативно рассмотрят, обсудят каждый пункт проекта областного бюджета, каждое его предложение. Сегодня можно сказать, что наш бюджет - это бюджет развития", - заявил Геннадий Котельников.

Представленный проект бюджета был принят единогласно всеми участниками расширенного заседания правительства Самарской области. Главный финансовый документ в этот же день был направлен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

"Я всех благодарю за вклад в социально-экономическое развитие региона. Нам многое удалось, но еще больше нам сделать предстоит совместно. Я уверен, что Самарская область, как и в предыдущие десятилетия, выполнит свою высокую миссию - опорного края державы", - резюмировал Дмитрий Азаров и поручил правительству региона приступить к этой работе.

Губернатор отметил, что на этапе рассмотрения статей расходов главного финансового документа области в Самарской губернской думе будут рассмотрены еще ряд вопросов, внесены корректировки.