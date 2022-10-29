В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО

В пятницу, 28 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре. В обсуждении приняли участие Главный Федеральный инспектор Самарской области Михаил Феоктистов, члены регионального правительства, представители силовых структур и ведомств региона, общественных организаций, вузов, депутаты, главы муниципальных образований.
Открывая заседание, губернатор отметил, что проведение Парада Памяти стало доброй традицией в Самарской области.
"Сегодня наша страна, находясь под мощным внешним давлением, вынуждена отстаивать свою независимость и противостоять неприкрытой агрессии так называемого "коллективного Запада". По сути, это время смены исторических эпох, когда из обломков старого, однополярного мира, вырастает более справедливый, многополярный мир. И Россия, безусловно, находится в авангарде этих исторических изменений. В ходе валдайского дискуссионного клуба очень подробно на существующую в мире ситуацию, те изменения, которые сегодня происходят, высказал свою позицию президент Владимир Владимирович Путин. Абсолютно согласны с его оценками, выводами и направлением движения нашей страны. Для нас нет задачи более важной, чем обеспечение победы в этом противостоянии", — обратился к участникам обсуждения Дмитрий Азаров.
Этой же задаче должен служить и предстоящий Парад Памяти. Глава региона подчеркнул важность качественной подготовки к этому событию государственного масштаба, ставшему знаковым для Самары и Самарской области.
Напомним, проведение Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, было инициировано ветеранскими организациями, и широко поддержано жителями нашего и других регионов. Парад Памяти проводится в Самаре с 2011 года. В этом году Парад пройдет уже в 12-й раз.
"Важность Парада, его значение для Второй мировой войны, его вклад в историю современного мира все вы хорошо знаете. И конечно, мы гордимся тем, что наш парад из трех, которые прошли в тот день, был самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени. Рад, что эта традиция на самарской земле живет и сегодня. События последних лет, тем более текущего года, подтвердили важность и значимость этого события на территории нашего региона для всей страны", — заявил губернатор.
Сегодня Парад Памяти является самым масштабным патриотическим проектом в Приволжском Федеральном Округе.
"Это проект действительно народный, проект, объединяющий все политические силы, все общественные объединения, — обратил внимание руководитель области. — Осознавая свою ответственность, мы должны подойти к подготовке Парада Памяти в высшей степени скрупулезно, творчески, не для отчета, не для галочки, с должным уважением и от всей души, пониманием того, что проект живой, он продолжает развиваться".
В этом году тема Парада Памяти — "Дорога Победы". Парад призван не только подчеркнуть преемственность поколений, но и показать, что и сегодня жители России, Самарской области, патриоты нашей Родины готовы к решению самых серьезных задач — и в труде, и в бою.
"Парад Памяти должен вселить в его участников и зрителей тот победный дух, который помог нашим отцам, дедам и прадедам в тяжелейших условиях отстоять свободу и независимость нашей Родины. Важно, чтобы в сознание каждого из нас огненными буквами впечатался лозунг, с которым наше старшее поколение сокрушило фашизм: "Все для фронта, все для Победы!" Этот лозунг должен помочь нам внутренне мобилизоваться, стать руководством к действию. Провести Парад Памяти на самом высоком организационном уровне для нас — дело чести. И, конечно, священный долг перед теми, кому мы обязаны Великой Победой", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Участниками оргкомитета была проделана большая работа по подготовке важного события. О ней доложил председатель организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского патриотического проекта "Парад Памяти", заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
"В этом году происходит перезагрузка проекта, и Парад Памяти приобретает новый смысл. Мы говорим не только о героическом прошлом, но и о сегодняшнем дне, о борьбе с нацистским режимом сегодня, о специальной военной операции ради мира на земле Донбасса, нашего Отечества, защиты мирных граждан и интересов нашей страны. Сейчас особенно важно осознание сопричастности к истории страны, своей роли — боевой, трудовой, волонтерской — на пути к победе", — сказал зампред правительства региона.
В 2022 г. бойцы российской армии, участники специальной военной операции пройдут парадным маршем по площади Куйбышева, как их деды и прадеды — участники Великой Отечественной войны. Инициативу по прохождению парадных расчетов из числа мобилизованных военнослужащих, которым предстоит участие в специальной военной операции, поддержали в Министерстве обороны РФ. И это будет их Дорога Победы, как было в ноябре 1941 года.
В Параде Памяти также примут участие парадные расчеты силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, юнармейских отрядов из разных регионов Российской Федерации.
По традиции 15 октября в день подписания приказа ГКО об эвакуации в запасную столицу стартовали специальные патриотические мероприятия, акции, программы, конкурсы агитбригад, рисунков, стихов, юных журналистов и блогеров, смотр строя и песни, лектории, кинопоказы, во всех общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях, учреждениях культуры. Специальные патриотические мероприятия проходят во всех муниципальных районах и городских округах Самарской области, а также регионах Приволжского федерального округа.
Для участия в выставке на площади им. Куйбышева будут задействованы только уникальные образцы техники и оружия 1941 года. Их везут частные коллекционеры, военно-патриотические и исторические клубы из разных регионов РФ.
24 октября на пл. Куйбышева состоялся региональный смотр строя и песни парадных расчетов Самарской области, в котором приняли участие 52 расчета юнармейцев, кадетов, военно-патриотических клубов. Все они также станут участниками парада 7 ноября.
По инициативе ректоров вузов и представителей предприятий Самарской области было принято решение провести гражданскую демонстрацию в память о единственной гражданской демонстрации в годы Великой Отечественной войны — в поддержку Героев на Дороге Победы сегодняшнего дня.
В преддверии Парада в Самаре и области пройдет ряд патриотических мероприятий. 29 октября в Культурном центре им. В. Грушина состоится Творческий вечер памяти Народного артиста СССР, Героя труда Российской Федерации Василия Ланового. Вечер проведет его супруга, народная артистка России Ирина Купченко, в нем также примут участие коллеги, заслуженные артисты России, боевые офицеры и друзья Василия Семеновича, с которыми он выступал на одной сцене. Участие в мероприятии примут жены военнослужащих Вооруженных сил РФ, в том числе участников СВО и мобилизованных.
2 ноября состоится встреча победителей региональных патриотических и творческих конкурсов Парада Памяти в Самарской Губернской Думе.
6 ноября, в 14:00 в Историческом парке "Россия — моя история" откроется выставка Российского военно-исторического общества "Война. Герои и подвиги".
В Параде Памяти в Самаре примут участие делегации из всех регионов Приволжского Федерального округа. Будет парадный расчет из города-побратима Самарской области — Снежное.
Помимо самого Парада Памяти, который начнется в 12:00 на площади Куйбышева, где будет также организована работа тематических, исторических, музейных площадок, полевой кухни, выставка военно-исторической техники, музея артефактов СВО, отправка открыток бойцам в зону СВО, 7 ноября в Самаре пройдет еще ряд значимых мероприятий. Так, состоится торжественное открытие памятных досок на здании Дома офицеров Самарского гарнизона — командующему военным парадом 7 ноября 1941 г. генералу армии Максиму Алексеевичу Пуркаеву, первому командующему 3 Ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, и дирижеру военного оркестра парада 7 ноября 1941 г., генерал-майору, инспектору военных оркестров Рабоче-крестьянской Красной армии, педагогу, композитору, автору множества военных маршей Семену Александровичу Чернецкому.
В 14:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона пройдет патриотический концерт "Спасибо за верность, потомки!".
На следующий день, 8 ноября Самарская область примет историко-просветительский окружной патриотический форум Российского военно-исторического общества "История для будущего. Информационный фронт". Форум проводится при поддержке Министерства просвещения России в рамках национального проекта "Образование".
Форум объединит весь Приволжский федеральный округ. Гостями станут ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, а главными участниками — молодежь.
"В названии форума содержится метафора "информационный фронт". Это неслучайно. Информационный фронт — один из основных. Информация сегодня — поле противостояния", — отметил Александр Фетисов, докладывая о предстоящем форуме.
Главными темами для обсуждения в ходе форума станут противостояние информационному давлению стран Запада, противодействие "культуре отмены".
Форум будет проходить с 10:00 до 17:00 на площадке Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Также будет организована прямая трансляция на федеральном портале История.рф.
В рамках форума для молодежи будет организовано ток-шоу "Категорически!" Дмитрия Пучкова — российского блогера, известного широкой общественности как Goblin, писателя, публициста, переводчика и патриота.
В этот же день в рамках форума состоится пленарное заседание, в котором примут участие помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак, российский журналист, политолог, общественный деятель, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев, популярнейшие военные эксперты, блогеры-обозреватели СВО Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко.
Дмитрий Азаров предложил студентам вузов и ссузов принять участие и в пленарном заседании и в обсуждении, которое пройдет в рамках окружного патриотического форума.
"Эта тема сейчас точно волнует всех, — подчеркнул Губернатор важность участия молодежи в обсуждении текущей ситуации. — Очень хорошо, что участвуют такие спикеры, нужно сделать это масштабно, чтобы это была патриотическая дискуссия по всей области".
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость