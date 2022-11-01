Сборная России по гандболу, с двумя тольяттинками в составе, обыграла Беларусь

Национальная сборная России, находящаяся в Минске с двумя тольяттинками в составе (Алёна Амельченко и Валерия Кирдяшева), в товарищеском матче нанесла поражение национальной сборной Республики Беларусь, за которую играют три гандболистки "Лады" (Валентина Войтулевич, Юлия Кунцевич и Ирина Мокат).
Встреча во Дворце спорта "Уручье" принесла гостям успех со счетом 35:26 (21:12). Амельченко дважды поразила ворота хозяек площадки, причем второй ее гол на последних секундах стал итоговым в этом поединке. Мокат тоже записала на свой лицевой баланс два заброшенных мяча. Кунцевич защищала ворота белорусок значительную часть игрового времени, накопив 13 сэйвов, 12 из которых пришлись на вторую половину матча, завершившуюся вничью.
Войтулевич заменила в "рамке" одноклубницу в первом тайме лишь на несколько минут. Кирдяшева участия в игре не принимала. 1 ноября состоится повторный поединок. Его начало — в 18:15 по самарскому времени.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!