Сборная России по гандболу, с двумя тольяттинками в составе, обыграла Беларусь

Национальная сборная России, находящаяся в Минске с двумя тольяттинками в составе (Алёна Амельченко и Валерия Кирдяшева), в товарищеском матче нанесла поражение национальной сборной Республики Беларусь, за которую играют три гандболистки "Лады" (Валентина Войтулевич, Юлия Кунцевич и Ирина Мокат).

Встреча во Дворце спорта "Уручье" принесла гостям успех со счетом 35:26 (21:12). Амельченко дважды поразила ворота хозяек площадки, причем второй ее гол на последних секундах стал итоговым в этом поединке. Мокат тоже записала на свой лицевой баланс два заброшенных мяча. Кунцевич защищала ворота белорусок значительную часть игрового времени, накопив 13 сэйвов, 12 из которых пришлись на вторую половину матча, завершившуюся вничью.

Войтулевич заменила в "рамке" одноклубницу в первом тайме лишь на несколько минут. Кирдяшева участия в игре не принимала. 1 ноября состоится повторный поединок. Его начало — в 18:15 по самарскому времени.