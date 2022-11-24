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В Самаре состоится благотворительный форум в поддержку военнослужащих

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 ноября, в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова состоится благотворительный форум, где жители региона смогут узнать, какую помощь можно оказать семьям военнослужащих, а также принять участие в формировании самарского гуманитарного конвоя.

Организатором мероприятия выступит общественный фонд "Звезда и Лира", чей проект "Жены героев" был отмечен президентом России Владимиром Путиным. Различные гуманитарные проекты фонда "Звезда и Лира" получили поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На форуме с 11:00 до 16:00 на первом этаже будут работать тематические площадки. Темы интерактивных станций: эталонная гуманитарная точка; сбор гуманитарной и благотворительной помощи с возможностью получения памятного подарка; кинологи с собаками, рассказ о дрессировке собак; эвакуация раненого, перевязка, первая помощь; историческая военная выставка (письма, фото, вещи солдат и офицеров 30, 40 и 50-х годов); фотовыставка "Жёны героев"; хенд-мейд (пошив балаклав).

Также будет работать полевая кухня, пункт приема писем и благотворительной помощи солдатам.

В рамках форума планируется проведение стратегической сессии с представителями экспертного сообщества для обсуждения вопросов, связанных с оказанием психологической поддержки гражданам в связи со специальной военной операцией.

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