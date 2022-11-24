В Самаре состоится благотворительный форум в поддержку военнослужащих

В субботу, 26 ноября, в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова состоится благотворительный форум, где жители региона смогут узнать, какую помощь можно оказать семьям военнослужащих, а также принять участие в формировании самарского гуманитарного конвоя.
Организатором мероприятия выступит общественный фонд "Звезда и Лира", чей проект "Жены героев" был отмечен президентом России Владимиром Путиным. Различные гуманитарные проекты фонда "Звезда и Лира" получили поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
На форуме с 11:00 до 16:00 на первом этаже будут работать тематические площадки. Темы интерактивных станций: эталонная гуманитарная точка; сбор гуманитарной и благотворительной помощи с возможностью получения памятного подарка; кинологи с собаками, рассказ о дрессировке собак; эвакуация раненого, перевязка, первая помощь; историческая военная выставка (письма, фото, вещи солдат и офицеров 30, 40 и 50-х годов); фотовыставка "Жёны героев"; хенд-мейд (пошив балаклав).
Также будет работать полевая кухня, пункт приема писем и благотворительной помощи солдатам.
В рамках форума планируется проведение стратегической сессии с представителями экспертного сообщества для обсуждения вопросов, связанных с оказанием психологической поддержки гражданам в связи со специальной военной операцией.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!