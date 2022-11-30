Самарский облсуд оставил без изменения сроки лишения свободы трем экс-полицейским из Тольятти

В среду, 30 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда, рассмотрев представление прокурора и апелляционные жалобы, изменила приговор Автозаводского районного суда от 21 июля 2022 года по уголовному делу троих бывших полицейских.
Речь идет о сотрудниках отдела полиции № 24 Центрального района: начальника отдела уголовного розыска Владимира Шапшова и старших оперуполномоченных Александра Атаулова и Сергея Тарасенко, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.
Напомним, что по версии следствия, несколько лет назад сотрудники полиции якобы получили от задержанного деньги за непривлечение его к ответственности.
30 октября 2019 г. Автозаводский районный суд Тольятти вынес по этому уголовному делу вынес приговор Троих подсудимых признали виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). Тогда суд назначил Шапшову два года лишения свободы, Атаулову год и 10 месяцев и Тарасенко - полтора года. Всем было назначено отбытие срока в колонии общего режима. При этом суд посчитал назначенные им сроки уже отбытыми под стражей и под домашним арестом 5 июня 2020 г. Самарский областной суд отменил приговор районного суда и направил уголовное дело на новое разбирательство в тот же суд.
21 июля 2022 года в Автозаводском районном суде им был оглашен новый приговор. Владимиру Шапшову и Александру Атаулову суд и назначил по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и на три года лишил права представлять власть на госслужбе и в органах местного самоуправления. Сергей Тарасенко получил пять лет колонии строгого режима и аналогичное ограничение на два года.
Данный приговор был обжалован. Апелляционное представление на него внес представитель прокуратуры и апелляционные жалобы подали два адвоката и один из подсудимых. Сегодня представление и жалобы были рассмотрены апелляционной инстанцией Самарского областного суда, которая своим постановлением приговор Автозаводского районного суда от 21 июля изменила.
"Суд уточнил формулировку дополнительных наказаний подсудимых и они были лишены специальных званий. В остальной части приговор был оставлен без изменения. То есть назначенные им судом первой инстанции сроки наказаний оставлены без изменения", - пояснили в Самарском областном суде.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.