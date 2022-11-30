16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский облсуд оставил без изменения сроки лишения свободы трем экс-полицейским из Тольятти В Самаре бывший следователь ОВД признан виновным в подлоге и фальсификации доказательств Военный из Сызрани лишился прав за отказ от прохождения медосвидетельствования Кассационный суд отказал защите ректора СГАУ в рассмотрении дела в другом регионе Три экс-полицейских в Тольятти получили сроки за взятку в 15 тыс. рублей

Суды Происшествия

Самарский облсуд оставил без изменения сроки лишения свободы трем экс-полицейским из Тольятти

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 30 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда, рассмотрев представление прокурора и апелляционные жалобы, изменила приговор Автозаводского районного суда от 21 июля 2022 года по уголовному делу троих бывших полицейских.

Речь идет о сотрудниках отдела полиции № 24 Центрального района: начальника отдела уголовного розыска Владимира Шапшова и старших оперуполномоченных Александра Атаулова и Сергея Тарасенко, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, что по версии следствия, несколько лет назад сотрудники полиции якобы получили от задержанного деньги за непривлечение его к ответственности.

30 октября 2019 г. Автозаводский районный суд Тольятти вынес по этому уголовному делу вынес приговор Троих подсудимых признали виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). Тогда суд назначил Шапшову два года лишения свободы, Атаулову год и 10 месяцев и Тарасенко - полтора года. Всем было назначено отбытие срока в колонии общего режима. При этом суд посчитал назначенные им сроки уже отбытыми под стражей и под домашним арестом 5 июня 2020 г. Самарский областной суд отменил приговор районного суда и направил уголовное дело на новое разбирательство в тот же суд.

21 июля 2022 года в Автозаводском районном суде им был оглашен новый приговор. Владимиру Шапшову и Александру Атаулову суд и назначил по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и на три года лишил права представлять власть на госслужбе и в органах местного самоуправления. Сергей Тарасенко получил пять лет колонии строгого режима и аналогичное ограничение на два года.

Данный приговор был обжалован. Апелляционное представление на него внес представитель прокуратуры и апелляционные жалобы подали два адвоката и один из подсудимых. Сегодня представление и жалобы были рассмотрены апелляционной инстанцией Самарского областного суда, которая своим постановлением приговор Автозаводского районного суда от 21 июля изменила.

"Суд уточнил формулировку дополнительных наказаний подсудимых и они были лишены специальных званий. В остальной части приговор был оставлен без изменения. То есть назначенные им судом первой инстанции сроки наказаний оставлены без изменения", - пояснили в Самарском областном суде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4