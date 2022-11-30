Самарский облсуд оставил без изменения сроки лишения свободы трем экс-полицейским из Тольятти

В среду, 30 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда, рассмотрев представление прокурора и апелляционные жалобы, изменила приговор Автозаводского районного суда от 21 июля 2022 года по уголовному делу троих бывших полицейских.

Речь идет о сотрудниках отдела полиции № 24 Центрального района: начальника отдела уголовного розыска Владимира Шапшова и старших оперуполномоченных Александра Атаулова и Сергея Тарасенко, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, что по версии следствия, несколько лет назад сотрудники полиции якобы получили от задержанного деньги за непривлечение его к ответственности.

30 октября 2019 г. Автозаводский районный суд Тольятти вынес по этому уголовному делу вынес приговор Троих подсудимых признали виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). Тогда суд назначил Шапшову два года лишения свободы, Атаулову год и 10 месяцев и Тарасенко - полтора года. Всем было назначено отбытие срока в колонии общего режима. При этом суд посчитал назначенные им сроки уже отбытыми под стражей и под домашним арестом 5 июня 2020 г. Самарский областной суд отменил приговор районного суда и направил уголовное дело на новое разбирательство в тот же суд.

21 июля 2022 года в Автозаводском районном суде им был оглашен новый приговор. Владимиру Шапшову и Александру Атаулову суд и назначил по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и на три года лишил права представлять власть на госслужбе и в органах местного самоуправления. Сергей Тарасенко получил пять лет колонии строгого режима и аналогичное ограничение на два года.

Данный приговор был обжалован. Апелляционное представление на него внес представитель прокуратуры и апелляционные жалобы подали два адвоката и один из подсудимых. Сегодня представление и жалобы были рассмотрены апелляционной инстанцией Самарского областного суда, которая своим постановлением приговор Автозаводского районного суда от 21 июля изменила.

"Суд уточнил формулировку дополнительных наказаний подсудимых и они были лишены специальных званий. В остальной части приговор был оставлен без изменения. То есть назначенные им судом первой инстанции сроки наказаний оставлены без изменения", - пояснили в Самарском областном суде.