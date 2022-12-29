Самарские парасноубордисты взяли в Миассе три медали

В Челябинской области, в Миассе, завершился первый этап Кубка России по парасноуборду.

Соревнования прошли на трассах горнолыжного курорта "Солнечная долина" и собрали сильнейших параатлетов страны. Самарские спортсмены взяли три медали: "серебро" у Константина Ганечкина (сноуборд-кросс) и две "бронзы" у Сергея Новикова в классах "сноуборд-кросс-слалом" и "сноуборд-кросс".