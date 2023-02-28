Детская игровая площадка может стать стартовой

Сегодня детские игровые площадки — это новое пространство, которое помогает познавать мир, стимулирует развитие различных навыков, позволяет играть одному и в компании, взаимодействуя со сверстниками.

Ушли в прошлое типовые красочные проекты с привычным набором горок, качелей и каруселей. В современном проекте детской игровой площадки ребенок не ограничивается заданными сценариями — он более творческий, развитый. Маленьких жителей многоэтажек привлекают конструкции, созданные из дерева и металла, природных оттенков. Комплекс из хаотично "накиданных" бревен, например, в сочетании с сеткой — имитация уголка природы в центре крупного города — вызывает настоящий восторг ребятни.

Искусственные холмы разных высот и фактур со скатами, туннелями, поручнями, зацепами дают простор для творчества в придумывании игр. Производители детского игрового оборудования создают новые нестандартные конструкции, которые отвечают запросам разновозрастных пользователей и строгим требованиям безопасности.

Деревянные сказочные домики для лесных жителей, старинные замки с рыцарями и драконами, конструкции космических кораблей среди далеких галактик — все это на детской площадке становится частью их мира, дарит эмоции, помогает развиваться. Причем, чем выше комплекс, тем более он безопасен. Как правило, высокие башни конструкций со всех сторон закрыты, и передвигаться можно исключительно внутри комплекса, а спуститься — только скатившись с горки. В высоких комплексах она обычно туннелеобразная, чтобы исключить малейшую возможность получения травмы.

Хотя здоровый риск на площадках все же присутствует — он учит детей осторожности и аккуратности. Чтобы можно было безопасно рисковать, с 2018 года производство уличных игровых элементов и устройство детских площадок строго регламентируется ТР "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". По техническому регламенту все наполнение игровых зон должно быть сертифицировано, что исключает здесь появление "гаражного" оборудования без соответствующей проверки, а значит, пребывание детей безопасно.

Производители игрового оборудования все чаще выпускают игровые элементы сериями, что позволяет дизайнеру создать целое тематическое пространство, где ребенок становится участником или главным героем какого-то сказочного сюжета или даже исторического события.

Проекты детских площадок учитывают интересы тинейджеров, среди которых спорт и здоровый образ жизни — тема № 1. Повсеместно появляются спортивные зоны с тренажерами и воркаутами, велодорожки и универсальные игровые поля.

Недостаток физической активности и ежедневный стресс — это реалии современной жизни, к сожалению, уже не только взрослой. Очень важно создать комфортные условия для отдыха и физического развития детей на свежем воздухе, чем, собственно, и занимается Группа компаний "МАСТЕР-ЛЕКО". Чем больше выбор занятий и сценариев игры предоставляет детский игровой комплекс, тем интересней площадка ребенку.

Современные дети очень быстро устают от однообразия и "понятности", поэтому детские площадки должны ставить сложные задачи с различными вариантами решения. Возможно, именно так мы создадим достойную конкуренцию компьютерным и телефонным играм.