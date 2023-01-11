Артур Абдрашитов: "Популярность отдыха в Самарской области растет год от года"

Туристический поток в Самарскую область уже перевалил за 2 миллиона в год. О том, как развивается отрасль, какие планы строит и как выполняет задачи национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", "Итоги" расспросили министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова.

— Туристическая отрасль в мире в этом году продолжила снижение активности, которое неизбежно приведет к экономическим потерям. Однако, по мнению исследовательской платформы Skift, Россия занимает одно из лидирующих мест по индексу восстановления туристической активности за счет внутреннего туризма. Каков вклад в это Самарской области?

— Туристическая отрасль, без сомнения, пережила достаточно сильный удар, какого история развития туризма в России еще не знала. В связи с пандемией коронавирусной инфекции в начале 2020 года заметно снизился спрос на турпродукт, был введен целый ряд ограничений. Сегодня, сравнивая цифры допандемийного 2019-го года с текущими показателями как на федеральном уровне, так и на уровне ряда регионов, мы видим, что туризм в России динамично восстанавливается.

Самарская область тоже была подвержена сдерживанию роста туристического потока. Я намеренно говорю именно о сдерживании, потому что даже в 2020 году на фоне общего снижения показателей развития отрасли в стране у нас был рост по сравнению с 2019 годом на 5,7 процента.

В 2021 году мы выросли по отношению к 2020 году более чем на 30 процентов, а на сегодняшний день уже за 10 месяцев 2022 года рост турпотока составляет 26,4 процента в сравнении со всем 2021 годом. Текущий год, безусловно, станет рекордным в развитии туризма в регионе и по своей динамике в том числе. В конце января — начале февраля следующего года мы узнаем окончательные показатели за 2022 год. И тогда сможем сравнить их с другими регионами.

За первые 10 месяцев 2022 года турпоток в регион составил 2 млн 160 тысяч человек. И это без учета круизно-экскурсионного потока. Популярность отдыха в Самарской области растет год от года, как и наш вклад в восстановление и развитие туризма. На сегодня для нас практически не существует ограничений в развитии внутреннего туризма и привлечении турпотока.

— Цифры впечатляют. Такое стремительное развитие связано с проведением в Самарской области игр чемпионата мира по футболу в 2018 году?

— Разумеется, проведение матчей чемпионата мира по футболу дало старт развитию туристической инфраструктуры. Были построены новые объекты размещения, в которых мы сегодня активно принимаем гостей и крупные деловые мероприятия, формирующие наш туристический поток. Были проведены работы по благоустройству центральной части города, где проходят основные экскурсионные маршруты, построено большое количество новых объектов питания, которые формируют важную гастрономическую составляющую региона. Чемпионат мира явился настоящим толчком к развитию туризма. Мы заявили о себе на весь мир, на целый ряд стран. Это повысило узнаваемость Самарской области. Этим импульсом мы пользуемся и по сей день — эффект от проведения международных событий остается не на год-два, а на десятилетия.

— Как сейчас развивается отрасль?

— В 2022 году отрасль чувствует себя более комфортно по сравнению с предыдущими 2020-м и 2021-м годами. Мы возвращаемся к механизму планирования туристических поездок. В предыдущие годы решения о поездке принимались хаотично, спонтанно, что приводило к скачкам загрузки на объектах. Сегодня мы вернулись к заблаговременному планированию выходных дней, отпусков, новогодних праздников. Это обеспечивает более комфортные условия для всех.

— Зашли ли в регион инвесторы, для которых созданы специальные условия в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"?

— Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" и три федеральных проекта, которые входят в его состав, — самый молодой национальный проект в стране. Он был принят в апреле 2021 года. И Самарская область начала с первого года активно принимать в нем участие.

Один из федеральных проектов называется "Создание туристической инфраструктуры". Сюда входит система льготного кредитования, по которой при строительстве отеля объемом от 120 номеров и выше инвестор может получить льготный кредит сроком до 15 лет по ставке от 3 до 5 процентов. Более 20 уполномоченных банков, которые участвуют в этой программе, отбирают проекты в рамках заседаний своих кредитных комитетов. По результатам этих заседаний определяются параметры кредита для инвестора. В этой программе могут участвовать проекты, которые создают новые отели от 120 номеров, реконструируют их или возводят многофункциональные комплексы площадью более 5000 кв. м, не менее 10 процентов из которых отводятся под номерной фонд.

Во второй волне отбора один из проектов региона получил положительное решение кредитного комитета и одобрение правительственной комиссии по развитию туризма, и со следующего года начнется его реализация на ул. Солнечной в Самаре. Это будет отель на 200 номеров с сервисом по медицинскому туризму с широким спектром услуг. Медицинский туризм, кстати, — одно из приоритетных направлений в регионе.

Большое количество самарских предпринимателей обращается за грантовой поддержкой на строительство модульных некапитальных строений — популярного кемпинга и глэмпинга, объектов загородного и природного туризма. Гранты выдаются на приобретение туристического оборудования, сдаваемого напрокат туристам: велосипедов, сапов и других средств для комфортного передвижения по туристическим маршрутам.

Претендовать на получение грантовой поддержки могут предприниматели, создающие электронные путеводители, оборудующие бассейны на территориях комплексов. По результатам первого года этого национального проекта в Самарской области реализовано 13 таких проектов.

В текущем году мы завершили отбор, и по его результатам такую поддержку получат 20 таких проектов. А в 2023 году мы планируем поддержать более 50 подобных проектов.

— Какие масштабные проекты будут реализованы в регионе в следующем году?

— В конце 2021 года правительство Самарской области подписало соглашение с Корпорацией "Туризм. РФ" о реализации на территории региона двух туристско-рекреационных кластеров. Это "Самарская Лука", объединяющая территории географического полуострова, населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, и "Сокольи горы", вбирающие в себя территории Красноглинского района Самары, а также территории Волжского и Красноярского районов области. При поддержке Корпорации "Туризм. РФ" будут разработаны мастер-планы развития территорий, а также привлечены инвесторы для развития таких проектов. На сегодня подписано соглашение о намерениях создания круглогодичного туристического комплекса в Жигулевских горах с горнолыжным комплексом и другими активностями.

Реализация инвестиционных проектов на особо охраняемых природных территориях возможна. Необходимы соответствующие согласования и прохождение экспертиз.

В последнее время интерес к проектам в области туризма возрос со стороны инвесторов из самых разных отраслей. Это говорит о доверии к индустрии.

— Коснулось ли нашего региона совершенствование управления в сфере туризма, и можно ли считать создание министерства в этом году именно таким шагом?

— Создание министерства туризма Самарской области без преувеличения можно назвать шагом к совершенствованию управления отраслью. Уровень развития отрасли ежегодно рос, как и ее значимость для социально-экономического развития области. Мы уже не стали умещаться в рамки единого министерства со сферой культуры, и губернатор принял решение о создании отдельного органа исполнительной власти. На это ушло довольно много времени. Отдельные механизмы деятельности министерства до сих пор настраиваются, хотя с момента образования прошло полгода. Надеюсь, что в 2023 году мы сможем реализовать все поставленные задачи.

— Каким гостиничным фондом мы располагаем? Достаточен ли он с учетом роста внутреннего туризма?

— На сегодняшний день на территории Самарской области функционирует 468 единиц коллективных средств размещения. Это гостиницы, хостелы, санаторно-курортные организации, пансионаты, кемпинги, туристические базы, в которых располагается более 18 тыс. номеров. В этом году средняя загрузка номерного фонда в коллективных средствах размещения приблизилась к 64 процентам, и этот показатель выше, чем по всей стране. В 2019 году загрузка составляла всего 42 процента. Есть пики загрузки. Это майские праздники, новогодние каникулы и длинные выходные. Однако мы понимаем, что нам еще есть куда расти. И в первую очередь, период низкого туристического сезона, а также межсезонье для нас является потенциалом для еще большего наращивания туристического потока в Самарской области.

— Какое количество рабочих мест в отрасли сейчас и сколько предполагается их создать в ближайшие годы?

— На сегодня в отрасли туризма в регионе работает более 16 000 специалистов. Туризм — катализатор многих отраслей экономики. И, если учитывать смежные отрасли, то эта цифра вырастает как минимум вдвое — более 30 000 человек с учетом объектов транспортной инфраструктуры, объектов размещения, общественного питания, экскурсионного обеспечения. И ежегодно эта цифра увеличивается на 10-15 процентов. В рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" к 2030 году по всей стране предполагается увеличение числа занятых в этой сфере вдвое.