Кинель в третий раз стал победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды

2022 год прошел в Кинеле под знаком юбилея. Город отметил 185-летие со дня основания. А в начале следующего года его ждет очередная круглая дата, которая в свое время сыграла важную роль в развитии муниципалитета. 1 февраля 2023 года исполнится 60 лет с момента присвоения Кинелю статуса города областного подчинения.

Хорошеет год от года

Тогда, в 1963 году, численность населения составляла 35 тысяч человек. Сейчас эта цифра значительно выросла — более 58 тысяч, а сам город изменился до неузнаваемости. Сегодня это современный и динамично развивающийся городской округ, который из года в год преображается, становится краше, уютнее, комфортнее. Позитивные изменения происходят во многом благодаря активности жителей и их созидательному труду. Кинельцы с заботой относятся к своей территории и стараются максимально эффективно использовать возможности, которые дают национальные проекты, областные и федеральные программы, а также грантовые конкурсы.

Город гордится победами во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, где входит в число победителей уже третий раз. Реализация двух масштабных проектов — сквера у озера Ладное и парка на озере Крымское — уже позади. Впереди трудоемкая работа по обновлению привокзальных площадей по обе стороны железнодорожного моста, соединяющего северную и южную части города.

В целом же активное участие Кинеля в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" позволило за последние пять лет преобразить 58 дворовых и порядка 10 общественных территорий, большинство из которых с поэтапным благоустройством и ежегодным расширением тематических зон. Только в этом году обновлено 7 дворов и реализовано 6 проектов благоустройства: на южной стороне города появился еще один уютный сквер, на северной стороне — две большие игровые площадки, в Алексеевке продолжилось благоустройство сквера им. Петрищева, а в Усть-Кинельском оборудован плоскостной фонтан. В 2023-м город планирует не сбавлять темпов. Территории, подлежащие благоустройству, уже определены путем общественного голосования.

Продолжает строиться

Высокие показатели уже на протяжении многих лет Кинель удерживает в части жилищного строительства. Ежегодно вводится в эксплуатацию более 50 тысяч кв. м жилья, а в этом году город планирует завершить год и вовсе на уровне 57 тысяч кв. м. Прирост жилищного фонда идет за счет индивидуального жилищного строительства. Этому во многом способствует программа поддержки многодетных семей, согласно которой за последние шесть лет семьям выделено около 800 земельных участков под ИЖС. Большая поэтапная работа ведется по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и переселению из ветхого и аварийного жилья. В целом же обеспеченность жильем в городском округе Кинель по итогам 9 месяцев текущего года составила 31,4 кв. м жилья на одного человека.

Наращивает объемы производства

С отменой ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, начала восстанавливаться и выходить на прежний уровень работа промышленных предприятий. Об этом говорит четко выраженная позитивная динамика в промышленном производстве, что связано в первую очередь с увеличением объемов производства обрабатывающего сектора. Так, по итогам 9 месяцев 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 4914,593 млн рублей, или 138,9% к уровню соответствующего периода прошлого года. Предполагается, что по итогам года в денежном выражении объем отгруженных товаров составит 5849,2234 млн рублей, с ростом относительно прошлого года 122,1%.

Продуцирует креаторов

Заметно меняется и сфера образования. К началу учебного года в шести школах городского округа начали работу профильные кабинеты, оснащенные современной мебелью и оборудованием: два центра развития цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", три Центра образовательной среды и один кабинет технологии для занятий научно-техническим творчеством.

Современные направления обучения и креативные индустрии — теперь все это тоже про Кинель. В сентябре этого года в городе распахнула двери уникальная в своем роде Школа креативных индустрий, первая и пока единственная в Самарской области. В четырех высокотехнологичных студиях обучаются первые 80 счастливчиков. Возможность уверенно шагнуть навстречу креативу городу дал федеральный проект "Придумано в России", где Кинель вошел в число победителей и получил грант на открытие школы.

Яркими событиями и значимыми победами ознаменована культурная жизнь городского округа. На новый уровень по масштабу проведения и охвату участников вышел фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий ART& COOL 2022, прошедший в день юбилея города. В этом году фестиваль получил статус Всероссийского и стал финалистом XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие".

Становится лидером творческого марафона

Достойно творческая команда муниципалитета выступила на VIII Губернском фестивале самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России" с программой "Сергей Королев и Самарская губерния — дорога к звездам открыта". Среди городских округов Самарской области Кинель стал лидером творческого марафона и был награжден сертификатом на 500 тысяч рублей, которые пойдут на дальнейшее развитие культуры.

Высокую оценку на федеральном уровне получила работа муниципалитета по внедрению нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Спортивный центр "Кинель", на базе которого работает Центр тестирования, занял 1 место по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса "Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху" и признан победителем Национальной спортивной премии Министерства спорта РФ с вручением в качестве подарка денежного сертификата на 1 млн рублей.

Встает на защиту рубежей

Тема патриотизма и любви к своей малой Родине обрела для кинельцев, как и для жителей других городов и регионов нашей страны, особое значение. Военнослужащие и мобилизованные городского округа встали на защиту рубежей государства, а в самом муниципалитете проведена большая работа по составлению социальных паспортов и выстраиванию взаимодействия с семьями защитников на предмет оказания необходимой помощи. От ремонта крыш и замены котлов до колки дров и отладки работы электросети. За последние месяцы органы местного самоуправления помогли родным и близким мобилизованных в решении десятков проблем, не считая текущие вопросы информационного и правового характера.

На территории муниципалитета развернуто пять пунктов сбора гуманитарной помощи, волонтерский штаб "Мы вместе" перепрофилировал свою деятельность с учетом актуальных нужд и потребностей, а местные рукодельницы присоединились к движению "Шьем для наших". Общественники, предприниматели, трудовые и производственные коллективы, а также школы, детские сады, учреждения дополнительного образования оказывают помощь в сборе необходимых вещей и предметов обихода. Значимый вклад в поднятие боевого духа вносят работники культуры. Творческие коллективы ставят благотворительные спектакли, вырученные средства от которых направляют на помощь военнослужащим, и выступают с концертами для мобилизованных.

Гордостью города является музей под открытым небом в Парке Победы. Выставочная экспозиция насчитывает более 30 единиц военной техники и на сегодняшний день является одной из крупнейших в Самарской области, уступая лишь Тольяттинскому парковому комплексу имени К. Г. Сахарова. Последними из техники музей пополнили два бронетранспортера. Они заняли свои постаменты в начале декабря, а к февральской дате вывода войск из Афганистана у памятника в Детском парке города будет установлена боевая машина пехоты.

Александр Прокудин, глава Кинеля:

— Уходящий год был непростым. Однако вместе при поддержке областного правительства и федерального центра, а также при активном участии жителей городского округа нам удалось сделать многое. Кинель достойно встретил свой 185-летний юбилей и с хорошими позитивными показателями завершает год. Впереди нас ждет не менее напряженная и трудоемкая работа. Она направлена, в первую очередь, на создание комфортных условий жизни, труда и отдыха людей. Приоритеты определены, бюджет городского округа принят. Уверенно вступаем в новый 2023 год и верим, что все планы и проекты будут успешно реализованы.