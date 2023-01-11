Марина Мясникова: "Спрос бизнеса на кредиты остается высоким"

Российская банковская система адаптируется к новым геополитическим и экономическим условиям. О том, как это происходит, за счет чего обеспечивается финансовая стабильность и как будет повышаться финансовая безопасность граждан, в рамках спецпроекта "Итоги года" расспросили управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Марину Мясникову.

— Марина Геннадьевна, что происходило на финансовом рынке в течение 2022 года? Удалось ли обеспечить финансовую стабильность в экономике? Какие итоги можно подвести на пороге нового года?

— В текущем году было много преград, трудностей и вызовов. Тем не менее финансовая система смогла продолжить бесперебойно работать, обеспечивать финансовыми ресурсами граждан и компании.

Это стало возможно благодаря трем факторам. Первый из них — таргетирование инфляции Банком России. Это политика, направленная на поддержание ценовой стабильности, в рамках которой ЦБ стремится удерживать инфляцию в целом по России вблизи 4% в год постоянно. Банк России влияет на инфляцию с помощью ключевой ставки. Так, в феврале она была резко повышена, чтобы подавить всплеск инфляции. Как только ситуация начала стабилизироваться и риски раскручивания инфляционной спирали стали ослабевать, Банк России оперативно начал снижать ставку.

Второй фактор — это финансовая стабильность. ЦБ в последние несколько лет последовательно укреплял устойчивость финансовой системы. Банки создавали так называемые буферы — запас капитала, который можно использовать в трудный момент. В итоге они стабильны, кредитование устойчиво растет, отвечая на возросшие потребности экономики.

Третий фактор — это самодостаточная финансовая инфраструктура. Карты всех платежных систем внутри страны работают. Система передачи финансовых сообщений бесперебойно обслуживает банки внутри страны.

— На протяжении нескольких месяцев инфляция замедляется. Чего ожидать в 2023 году? Что будет дальше?

— Учитывая, что экономика сейчас находится в процессе структурной перестройки, рост цен может оставаться какое-то время повышенным.

16 декабря Банк России сохранил ключевую ставку 7,5% годовых. Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.

Эксперты Банка России будут анализировать, как компании приспосабливаются к новым условиям, как меняется поведение потребителей, их инфляционные ожидания, а также динамику внешних условий и расширение спроса со стороны государства. Учитывая все поступающие данные, траектория ключевой ставки будет выстроена таким образом, чтобы не препятствовать структурной трансформации экономики.

Банк России ожидает, что инфляция в следующем году снизится до 5-7% и вернется к цели вблизи 4% в 2024 году.

— Спрос на кредиты остается высоким. Предприятия перестраиваются, граждане, пользуясь сниженными ставками, приобретают ипотеку по гос-программам. Какие основные тенденции можно выделить в кредитовании бизнеса и граждан?

— Уже сейчас на фоне замедления инфляции и сохранения ключевой ставки Банка России видно, что спрос бизнеса на кредиты остается высоким. Компаниям нужны ресурсы для трансформации своей деятельности. Банки наращивают кредитование, у них есть запас капитала.

Увеличение корпоративного кредитного портфеля в значительной степени обеспечено представителями обрабатывающего сектора, торговыми и сельскохозяйственными предприятиями. При этом банки кредитовали как крупные проекты, так и субъектов МСП. В результате на начало ноября годовой темп прироста портфеля увеличился до 18,1% (после 6,8% годом ранее).

Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса поддерживалось, в том числе льготными госпрограммами. На начало ноября текущего года годовой темп прироста портфеля кредитов МСП составил 10,8%, тогда как годом ранее — 17,8%.

Годовой темп прироста кредитного портфеля физических лиц, зарегистрированных в Самарской области, составил 4,3%. При этом в основном прирост был обеспечен ипотекой, в том числе на фоне снижения рыночных ставок и действия льготных госпрограмм.

— Финансовая сфера на протяжении многих лет привлекает разного рода мошенников, которые стремятся нажиться на доверчивости и неосведомленности граждан. Насколько изощреннее стали их приемы в уходящем году и какие схемы сейчас наиболее популярны?

— Мошенники постоянно меняют свои легенды, встраиваясь в актуальную информационную повестку. Они часто представляются сотрудниками официальных организаций: органов власти, правоохранительных органов, банков. В 2022 году, например, злоумышленники часто представлялись сотрудниками Центробанка, а в качестве подтверждения направляли своим жертвам через мессенджеры фото фальшивых удостоверений. Схемы обмана остаются теми же: предлагают "спасти" деньги, переведя на "безопасный счет", убеждают взять "зеркальный" кредит, предлагают гражданам проверить данные счета на предмет утечки.

Обращаю внимание, что все счета в банках надежно защищены до тех пор, пока человек сам не сообщит мошенникам ключ от своего счета: номер карты, срок действия, код с обратной стороны карты и код из смс-сообщения. Все эти данные важно держать в секрете, кем бы не представился собеседник.

Сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских сведений, не существует. Эти и другие схемы, которые используют злоумышленники для кражи денег у граждан, перечислены на сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе "Информационная безопасность — Противодействие мошенническим практикам". Рекомендую ознакомиться с этой информацией, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Также напоминаю, что Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. При поступлении такого телефонного звонка немедленно прервите разговор и по возможности заблокируйте этот номер. Если у вас все же остались сомнения, обратитесь в свой банк, позвонив по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте.

— Без сомнения, гражданам следует быть осмотрительными и не реагировать на предложения злоумышленников, чтобы обеспечить свою финансовую безопасность. Однако масштабы мошенничества требуют противодействия со стороны государства. Что предпринимается для обеспечения финансовой безопасности граждан?

— Президентом России недавно подписан закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД России. Это создает условия для автоматизированного обмена данными между ведомствами. Закон будет способствовать повышению скорости расследования дел по фактам мошенничества при денежных переводах.

Сейчас при рассмотрении таких дел значительное время уходит на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. Закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны.

МВД России, в свою очередь, будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях. Банки-участники информационного обмена смогут учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов. Закон вступит в силу 21 октября 2023 года. До этого момента между регулятором и министерством будет действовать двустороннее соглашение, в котором определены виды сведений, порядок, сроки и формат их передачи, а также будут интегрированы информационные системы.

В любом случае каждому из нас важно быть бдительными и помнить основные правила финансовой безопасности: не разговаривать с незнакомыми людьми о своих деньгах, не раскрывать свои персональные данные и секретные данные карты, не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей.

Узнать больше о мошеннических схемах и о том, как им противостоять, можно на сайте Банка России в специальном разделе "Противодействие мошенническим практикам". На просветительском портале ЦБ "Финкульт инфо" рекомендуем регулярно читать раздел "Грабли", где публикуются реальные истории людей, пострадавших от мошенников или сумевших вовремя распознать обман.