Финансовые инструменты для поддержки предпринимательства помогают развивать бизнес

В условиях нарастающих внешних вызовов и беспрецедентного санкционного давления региональная экономика продолжает развиваться. Правительство региона многое делает для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, в котором на сегодня занято более 640 тысяч человек.

Нарушение логистических цепочек и отказ многих зарубежных партнеров от продолжения сотрудничества серьезно изменили схемы работы предпринимателей. Однако несмотря на возникшие сложности, региональный бизнес смог адаптироваться и продолжить развитие.

Немалую роль в этом сыграли механизмы государственной поддержки предпринимателей. Один из них — льготное кредитование бизнеса, позволившее многим предпринимателям получить необходимые оборотные средства.

"На пиках повышения процентной ставки появились новые программы льготного кредитования как оперативная антикризисная мера для нивелирования резкого роста ключевой ставки Центробанка, — объясняет Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области. — Региональные бизнесмены активно пользуются федеральными инструментами не только для развития своего дела, но и для реализации новых проектов. В минувшем году по всем действующим федеральным программам льготного кредитования предприятия нашего региона получили почти 69 миллиардов рублей".

Помимо федеральных в Самарской области работают и региональные механизмы финансовой поддержки предпринимателей. Гарантийный фонд Самарской области начал предоставлять бизнесу микрозаймы по минимальным процентным ставкам, которые не превышают 5,6% годовых. Кроме того, фонд выступает поручителем при получении кредитов в коммерческих банках.

"Для стартующего бизнеса доступность финансирования выходит на первый план, ведь в нынешних реалиях взять заем в банке непросто. Благодаря программе Гарантийного фонда мы получили льготные средства, на которые приобрели аттракцион виртуальной реальности и в ближайшее время открываем в Самаре VR-парк", — рассказала руководитель ООО "ВР-Поволжье" Кристина Щербакова.

Серьезную помощь в развитии бизнеса самых разных направлений оказывает возвратный лизинг. Этот инструмент позволяет предпринимателю продать лизинговой компании свое имущество и тут же взять его в аренду. Предприниматель продолжает пользоваться своим активом, а вырученные от продажи имущества средства может пустить на развитие бизнеса: расширение производства, устранение кассового разрыва, освоение новой продукции. В новых экономических условиях лизинговые компании предложили бизнесу подходящий финансовый инструмент для решения неотложных задач, связанных с привлечением финансирования.

Евгений Курбакин, директор департамента продаж лизинговой компании "CARCADE": — "CARCADE" основана в 1996 году и стала одной из первых лизинговых организаций России, в апреле 2020 года вошла в ГК "Газпромбанк Лизинг". Сегодня "CARCADE" — универсальный лизинговый партнёр, финансирующий все виды колёсного транспорта от легкового до коммерческой техники. Компания помогает развивать отечественную экономику и делает лизинг доступным для бизнеса любого размера и организационно-правовой формы: более 90% клиентского портфеля — представители МСП. "CARCADE" постоянный участник государственной программы субсидирования Минпромторга, а партнёрство с крупнейшими автопроизводителями позволяет транслировать уникальные корпоративные скидки. Клиентам компании доступен ряд преимуществ: безлимитное финансирование, лизинг с трейд-ин, гибкая настройка графика платежей, возвратный лизинг, страховые сервисы в рассрочку, а также круглосуточная автопомощь на дорогах и скидки на топливо. 100 представительств от Калининграда до Владивостока позволяют оперативно реагировать на потребности партнёров и подбирать нужные транспортные средства по всей стране. Высокий уровень доверия к бренду подтверждает положительная динамика роста бизнеса: объём лизинговых сделок за 2021 г. составил 86,7 млрд руб., за 2022 г. — 150 млрд руб. "CARCADE" успешно адаптируется под динамично меняющиеся условия рынка. В 2023 году компания продолжит наращивать объёмы автолизинга для российского бизнеса. Уже действуют специальные программы лизинга китайских автомобилей, спецтехники и транспорта с пробегом.